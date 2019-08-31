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Сегодня пятая годовщина трагедии в Азовском море - ГСПУ (Видео)
11:31 Сегодня Телеграф Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:Пять лет назад в результате обстрела погибли двое украинских моряков-пограничников.

31 августа 2014 в 15.10 в Азовском море российско-террористические войска из артиллерийских установок обстреляли катер Мариупольского отряда Морской охраны "Гриф", напомнили в пресс-службе ГПСУ.

Он находился в 3 милях от берега в районе населенного пункта Безымянное.

От попадания ракет в "Гриф" на борту возник пожар. Экипаж около часа держался в воде, помогая друг другу, несмотря на то, что были тяжело ранены и обожжены.

На спасение собратьев прибыли другие катера Морской охраны, благодаря чему были спасены 8 моряков. Двое - командир катера Денис Петухов и сигнальщик Богдан Тищенко - погибли.

В результате обстрела и взрыва катер затонул.

Сегодня, 31 августа, в подразделениях Регионального управления Морской Госпогранслужбы руководство и личный состав минутой молчания почтили память погибших пять лет назад моряков-пограничников.

Береговая охрана РФ била лучом зеленого цвета по украинским катерам

Военнослужащие Мариупольского отряда Морской охраны спустили в море венок памяти.

В пограничной службе почтили память старшего лейтенанта Дениса Петухова и матроса Богдана Тищенко - защитникам Отечества, отдавших свою жизнь за Украину!

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Азовское море, Катер, Гриф, гспу, Морская охрана.
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