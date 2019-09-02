"Оценки - это хорошо, но они - не главное": Зеленский дал советы первоклассникам

Новости Украины:Зеленский советует первоклассникам не списывать и быть личностями.

Президент Владимир Зеленский посоветовал детям, которые пошли в первый класс, не списывать, быть личностями, уважать учителей и помогать одноклассникам.

Список советов первоклашкам глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог. Вас ждут интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих", - сказал Зеленский.

Президент советует школьникам, в частности:

Никогда не думать: "Это мне в жизни вообще не понадобится". "Поверьте, я знаю, о чем говорю!" - подчеркнул Зеленский.

Не списывать, быть самостоятельными.

Не стесняться, если единственные в классе сделали "домашку". "Будьте личностями", - призвал Президент.

Не забывать после пятницы бутерброды в портфеле.

Уважать своих учителей, которые, по словам главы государства, "будут для вас вторыми родителями".

Помогать одноклассникам.

"Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью", - сказал Зеленский.

"И помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строчки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердые 12! С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей! ", - добавил Глава государства.