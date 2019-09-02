Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Встреча Зеленского с правительством: как это было
Встреча Зеленского с правительством: как это было
"Оценки - это хорошо, но они - не главное": Зеленский дал советы первоклассникам
"Оценки - это хорошо, но они - не главное": Зеленский дал советы первоклассникам
Пресс-конференция Шевченко накануне матча Украины с Литвой (Видео)
Пресс-конференция Шевченко накануне матча Украины с Литвой (Видео)
Точь-в-точь: Владимир Остапчук спародировал Олега Винника в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)
Точь-в-точь: Владимир Остапчук спародировал Олега Винника в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)

"Оценки - это хорошо, но они - не главное": Зеленский дал советы первоклассникам

"Оценки - это хорошо, но они - не главное": Зеленский дал советы первоклассникам
17:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Зеленский советует первоклассникам не списывать и быть личностями.

Президент Владимир Зеленский посоветовал детям, которые пошли в первый класс, не списывать, быть личностями, уважать учителей и помогать одноклассникам.

Список советов первоклашкам глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог. Вас ждут интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих", - сказал Зеленский.

Президент советует школьникам, в частности:

  • Никогда не думать: "Это мне в жизни вообще не понадобится". "Поверьте, я знаю, о чем говорю!" - подчеркнул Зеленский.
  • Не списывать, быть самостоятельными.
  • Не стесняться, если единственные в классе сделали "домашку". "Будьте личностями", - призвал Президент.
  • Не забывать после пятницы бутерброды в портфеле.
  • Уважать своих учителей, которые, по словам главы государства, "будут для вас вторыми родителями".
  • Помогать одноклассникам.

"Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью", - сказал Зеленский.

Сын Владимира Зеленского пошел в первый класс (Фото)

"И помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строчки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердые 12! С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей! ", - добавил Глава государства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Школа, Школьники, Владимир Зеленский, Первый класс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
02 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
05 Екатерина Кухар кардинально сменила имидж (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пенс: Военная помощь будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украине
Пенс: Военная помощь будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украине
Зеленский дал задание искоренить коррупцию в стране
Зеленский дал задание искоренить коррупцию в стране
Новый глава МИД отправился в Берлин
Новый глава МИД отправился в Берлин
Отжигают по полной: яркие представительницы прекрасного пола на фестивале Burning Man-2019 (Фото)
Отжигают по полной: яркие представительницы прекрасного пола на фестивале Burning Man-2019 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь