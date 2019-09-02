"Оценки - это хорошо, но они - не главное": Зеленский дал советы первоклассникам

Президент Владимир Зеленский посоветовал детям, которые пошли в первый класс, не списывать, быть личностями, уважать учителей и помогать одноклассникам.
Список советов первоклашкам глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.
"Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог. Вас ждут интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих", - сказал Зеленский.
Президент советует школьникам, в частности:
"Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью", - сказал Зеленский.
"И помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строчки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердые 12! С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей! ", - добавил Глава государства.