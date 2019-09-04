ГБР усомнилось в законности тендера при обновлении центра по телерадиовещанию

Новости Украины:В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания все обвинения отвергают.

Управление по расследованию преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции Государственного бюро расследований расследует уголовное производство относительно возможного завладения должностными лицами ООО "Новейшее оборудование" государственными средствами в особо крупных размерах, в том числе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сказано в определении Печерского районного суда Киева от 31 июля о временном доступе к документам и их изъятии, уголовное производство возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем).

В частности, ГБР в рамках производства проверяет законность проведенного в 2018 году тендера Нацсовета на реализацию 1-го этапа создания и внедрения автоматизированного программно-аппаратного комплекса для осуществления официального мониторинга телерадиопрограмм.

В единой системе электронных публичных закупок ProZorro указано, что в 2018 году на обновление мониторингового центра регулятор потратил 40 млн 379 тыс. грн. Победителем стало ООО "Новейшее оборудование", договор с ним был заключен 17 сентября 2018 года.

В конце апреля 2019 года Нацсовет без объявления тендера перечислил ООО "Новейшее оборудование" еще 60 млн грн уже в рамках реализации второго этапа внедрения автоматизированного комплекса для мониторинга телевидения и радио.

Экс-председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко отверг обвинения в хищениях при обновлении мониторингового центра.

"Я был конечной точкой, которая это все вводила в действие... Мы исходили из того, что стране нужен мониторинговый центр. Речь идет об автоматизации процессов, потому что, когда люди сидят и с ручкой это все расшифровывают, это глупо, это XIX век. Поставили задачу, что должен быть современный мониторинговый центр, который одновременно записывает сотни каналов, автоматически переводит это и автоматически выдает результаты этого мониторинга. Объявили тендер. Если я не ошибаюсь, это был международный тендер. Мы выполнили все процедуры. Были две компании, одна из компаний дала меньшее предложение и выиграла соответственно", - заявил Артеменко.

По его словам, обновленный мониторинговый центр уже установлен и работает. "Этот комплекс установлен, он уже работает, другое дело - это надо "мозгам переварить", потому что это как переход с печатной машинки на компьютер - здесь проблема в обучении персонала для того, чтобы перейти на новые стандарты", - отметил он.

Артеменко подчеркнул, что все условия проведения тендера были соблюдены. "Тендер был даже международный, было выбрано самое низкое ценовое предложение. Этот комплекс и программное обеспечение, которое было установлено - это одно из современных решений, которым пользуется Скотленд-Ярд, поскольку приезжали специалисты этой организации и говорили, что это одно из лучших технических решений - работать именно на этой системе. У нас было требование, чтобы не было компьютеров каких-то "левых" фирм, условие, которое я лично ставил, чтобы техника была известных производителей", - заявил он.

По словам Артеменко, после того как он ушел с должности, в Нацсовет обратилось ГБР с просьбой предоставить все необходимые документы, и они были предоставлены.

В свою очередь действующий член Нацсовета и председатель тендерного комитета регулятора Валентин Коваль отметил, что у него пока нет оснований говорить, что упомянутый тендер был проведен с нарушениями. "Если идет расследование, то нужно ждать, пока оно закончится и чем оно закончится. Со своей стороны, как я понимаю, все идет, как должно идти. Здесь (в тендерном комитете - ред) те люди, которые этим занимаются, они работают не один год и они понимают, как это делается, и знают, как это делать. Аппарат этим занимается, члены Нацсовета только курируют определенные направления: кто в чем больше разбирается - тот следит за работой аппарата. У меня пока не было никаких оснований говорить о то, что там было что-то не так", - заявил он, комментируя уголовное производство ГБР относительно возможных злоупотреблений.

По словам Коваля, в тендерном комитете Нацсовета работают люди, которые не могут не придерживаться всех процедур. "Насколько я понимаю, все было нормально", - еще раз подчеркнул он.

Коваль отметил, что сам обновленный мониторинговый центр находится в процессе запуска. "Поскольку вся эта история была разбита на два этапа, невозможно было за один год создать всю систему, и сейчас идет второй этап. Он в довольно высоком темпе продолжается. Часть функций уже нам известна, и мы с ними работаем, часть функций еще прилагается. Поставка оборудования завершена. Сейчас идет настройка и она должна быть завершена ближе к концу года", - сказал член Нацсовета.

Кроме того, Коваль заявил, что не видит нарушений в том, что Нацсовет без объявления тендера перечислил ООО "Новейшее оборудование" еще 60 млн грн уже в рамках реализации второго этапа внедрения автоматизированного комплекса для мониторинга ТВ и радио.

"Во-первых - это не является нарушением закона. Во-вторых - у нас было специальное разъяснение от одного из министерств, что такое возможно. Насколько я понимаю, это не была закрытая сделка, потому что это также оговаривалось, и эта информация размещалась на ProZorro, и если кто-то был готов работать над вторым этапом – у него было время подать в ProZorro свои возражения относительно именно такого механизма продолжения сотрудничества. Я на своем уровне понимания законов не вижу нарушений. Если расследование что-то найдет другое, тогда будем искать в аппарате, кто с чем не справился", - сказал Коваль.