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Среда, 04.09.2019
В Украине будут отмечать День безопасности пациентов: названа дата
В Украине будут отмечать День безопасности пациентов: названа дата
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В Украине будут отмечать День безопасности пациентов: названа дата

В Украине будут отмечать День безопасности пациентов: названа дата
17:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский выдал указ о создании в Украине Дня безопасности пациентов.

Президент Украины Владимир Зеленский учредил в стране День безопасности пациентов, который будет отмечаться 17 сентября

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Признавая обеспечение безопасности пациентов одним из важных элементов предоставления качественной медицинской помощи, и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, постановляю установить в Украине День безопасности пациентов, который отмечать ежегодно 17 сентября - во Всемирный день обеспечение безопасности пациентов", - говорится в тексте указа главы государства от 4 сентября.

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Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции пришел к выводу, что законопроект №1014, который наделяет Президента правом назначать глав НАБУ и ГБР, соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

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Указ, Указ президента, Владимир Зеленский, День безопасности пациентов.
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