В Украине будут отмечать День безопасности пациентов: названа дата

Новости Украины:Владимир Зеленский выдал указ о создании в Украине Дня безопасности пациентов.

Президент Украины Владимир Зеленский учредил в стране День безопасности пациентов, который будет отмечаться 17 сентября

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Признавая обеспечение безопасности пациентов одним из важных элементов предоставления качественной медицинской помощи, и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, постановляю установить в Украине День безопасности пациентов, который отмечать ежегодно 17 сентября - во Всемирный день обеспечение безопасности пациентов", - говорится в тексте указа главы государства от 4 сентября.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции пришел к выводу, что законопроект №1014, который наделяет Президента правом назначать глав НАБУ и ГБР, соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.