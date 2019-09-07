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Нидерланды отреагировали на выдачу Цемаха России

Нидерланды отреагировали на выдачу Цемаха России
17:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Власти Нидерландов сожалеют, что Украина передала России фигуранта дела MH17 Цемаха.

Нидерланды пытались предотвратить передачу российской стороне в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом Владимира Цемаха - фигуранта дела о гибели рейса MH17 в 2014 году, сообщают западные СМИ со ссылкой на письмо главы нидерландского МИД Стефа Блока, адресованное парламенту.

Так, по данным СМИ, в письме отмечается, что Нидерланды контактировали с Украиной "несколько раз, и на самом высоком уровне", чтобы Цемах остался на Украине.

Также в письме выражается "сожаление" в связи с действиями Киева.

3 сентября главный прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать России Цемаха, поскольку он проходит подозреваемым по делу об уничтожении MH17, говорилось в статье на сайте ежедневной общенациональной нидерландской газеты "NRC Handelsblad.

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Однако Киевский апелляционный суд в четверг отменил меру пресечения в виде содержания под стражей находившемуся под арестом в Киеве ополченцу самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимиру Цемаху, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, владеющим важной информацией.

В субботу Цемах прибыл в Россию в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц с Украиной.

Нидерланды пока не будут решать вопрос Цемаха на уровне ЕС

Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

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Нидерланды, MH17, Стеф Блок, Владимир Цемах.
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