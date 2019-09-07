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"Нет ничего невозможного": Разумков отреагировал на освобождение 35 украинцев

"Нет ничего невозможного": Разумков отреагировал на освобождение 35 украинцев
18:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Разумков прокомментировал освобождение 35 украинцев.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал освобождение 35-ти украинцев еще одним днем национального достоинства.

Об этом он написал в Facebook.

"Наконец-то украинцы, которые так долго были в плену, вернулись на родную землю. Сегодня - еще один день национального достоинства. Мы в очередной раз увидели, что нет ничего невозможного, если на это есть политическая воля. Еще раз поздравляю всех нас и горжусь Украиной!" - подчеркнул спикер.

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Как сообщалось ранее, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряков, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

День достоинства и свободы - праздник в Украине, который отмечается ежегодно 21 ноября в честь начала этого дня двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции достоинства (2013 года).

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Политзаключенные, Обмен пленными, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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