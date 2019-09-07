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Суббота, 07.09.2019
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Балух: Больше всего меня поддерживали письма от людей
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Балух: Больше всего меня поддерживали письма от людей

Балух: Больше всего меня поддерживали письма от людей
18:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Балух рассказал, что в российской колонии его больше всего поддерживали письма от неравнодушных людей.

Освобожденный из РФ украинец Владимир Балух, которого российские силовики задержали в декабре 2016 года, рассказал, что в российской колонии его больше всего поддерживали письма от неравнодушных людей.

Об этом он сообщил в комментарии Громадському.

"Больше всего меня поддерживали письма от людей. Когда на грани и получаешь письма, ты их всегда ждешь, и каждую минуту используешь, чтобы ответить, и этим живешь", - сказал он.

Балух выразил большую благодарность всем родным и неравнодушным людям, а также государству.

На вопрос журналиста о том, какие у него планы на будущее, Балух ответил, что сейчас ему "не до планов", потому что он до сих пор не знает, как сформулировать то, что с ним происходит.

Балух также прокомментировал ситуацию с украинским флагом, который он вывесил над своим домом в Крыму уже после его оккупации Россией, и из-за чего ему поступали угрозы. Он отметил, что если бы выпала возможность вернуться во времени, то он "однозначно, даже без вариантов" поступил бы так же.

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Как сообщалось ранее, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что на чердаке его дома якобы найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов, которую прекратил в начале октября. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодовки было подозрение на язву или панкреатит.

5 июля подконтрольный России так называемый "Раздольненский райсуд" приговорил крымчанина к 5-ти годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

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3 октября так называемый "Верховный суд" в оккупированном Крыму после рассмотрения апелляции "сократил" 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

С 29 марта 2019 года его удерживали в колонии в г. Торжок Тверской области РФ.

Сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

 

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Россия, Оккупированный Крым, Обмен пленными, Владимир Балух.
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