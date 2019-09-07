Балух: Больше всего меня поддерживали письма от людей

Новости Украины:Балух рассказал, что в российской колонии его больше всего поддерживали письма от неравнодушных людей.

Освобожденный из РФ украинец Владимир Балух, которого российские силовики задержали в декабре 2016 года, рассказал, что в российской колонии его больше всего поддерживали письма от неравнодушных людей.

Об этом он сообщил в комментарии Громадському.

"Больше всего меня поддерживали письма от людей. Когда на грани и получаешь письма, ты их всегда ждешь, и каждую минуту используешь, чтобы ответить, и этим живешь", - сказал он.

Балух выразил большую благодарность всем родным и неравнодушным людям, а также государству.

На вопрос журналиста о том, какие у него планы на будущее, Балух ответил, что сейчас ему "не до планов", потому что он до сих пор не знает, как сформулировать то, что с ним происходит.

Балух также прокомментировал ситуацию с украинским флагом, который он вывесил над своим домом в Крыму уже после его оккупации Россией, и из-за чего ему поступали угрозы. Он отметил, что если бы выпала возможность вернуться во времени, то он "однозначно, даже без вариантов" поступил бы так же.

Как сообщалось ранее, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что на чердаке его дома якобы найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов, которую прекратил в начале октября. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодовки было подозрение на язву или панкреатит.

5 июля подконтрольный России так называемый "Раздольненский райсуд" приговорил крымчанина к 5-ти годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый "Верховный суд" в оккупированном Крыму после рассмотрения апелляции "сократил" 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

С 29 марта 2019 года его удерживали в колонии в г. Торжок Тверской области РФ.

Сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.