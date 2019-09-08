Денисова об идее РФ по освобождению заключенных: Я, как и вы, прочитала об этом в новостях

Новости Украины:Денисова прокомментировала идею Москальковой закрыть дела против заключенных.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова не обращалась к украинской стороне с предложением о прекращении уголовного преследования удерживаемых лиц.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в интервью BBC News Украина.

"Я, как и вы, прочитала об этом в новостях. Если она обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить о многом. Сегодня нет никаких предложений. Мы дальше будем работать над тем, чтобы произошли следующие освобождения", - сказала украинский омбудсмен.

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Сегодня, 8 сентября, в обнародованном на сайте российского омбудсмена комментарии Москалькова заявила, что в местах принудительного содержания в Украине остается еще немало граждан России, "которые нуждаются в помощи, защите их прав и желают вернуться на родину, поэтому важно продолжать работу (по их освобождению)".

Конечно, целесообразно в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, которые имеют гражданство России и Украины, и хотят вернуться домой, и которое, в том числе, могло бы правовыми средствами решить вопрос о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", - считает она.