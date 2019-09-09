Не уволился: Глава Черновицкой таможни после отпуска ушел на больничный

Новости Украины:Руководитель Черновицкой таможни, которому Зеленский советовал уволиться, после отпуска ушел на больничный.

Начальник Черновицкой таможни ГФС Николай Салагор, которому президент Владимир Зеленский рекомендовал уволиться с должности, после окончания отпуска ушел на больничный.

Об этом сообщила начальник отдела кадров таможни Светлана Побережник.

По ее словам, у Салагора отпуск закончился сегодня, 9 сентября. Однако чиновник на работу не явился, зато сегодня утром сообщил своим коллегам о том, что он оформил больничный.

"На сегодняшний день он находится в состоянии временной нетрудоспособности", - сказала сотрудница таможни.

Как ранее сообщалось ранее, 6 июля во время совещания на КПП "Ужгород" президент Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможни написать заявления об увольнении.

После того, как все они проигнорировали требование Зеленского и ушли в отпуск, президент раскритиковал исполняющего обязанности руководителя ГФС Александра Власова за невыполнение обещания уволить руководителей таможен западных областей Украины. Впоследствии Власов сам написал заявление об увольнении.

Позже председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов сообщил, что никто из руководителей четырех таможен не написал заявление об увольнении.