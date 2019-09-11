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Среда, 11.09.2019
Главные новости 10 сентября: перезагрузка власти, увольнение Болтона, презентация Apple и матч Украина - Нигерия
Главные новости 10 сентября: перезагрузка власти, увольнение Болтона, презентация Apple и матч Украина - Нигерия
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Главные новости 10 сентября: перезагрузка власти, увольнение Болтона, презентация Apple и матч Украина - Нигерия

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Главные новости 10 сентября: перезагрузка власти, увольнение Болтона, презентация Apple и матч Украина - Нигерия
07:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Возможное повышение цен на электроэнергию. Шаги по перезагрузке власти. "Равные возможности" возвращаются в Раду. Болтон уволен. Сигареты по 100 гривень за пачку. Матч Украина - Нигерия. Украина разгромила Мальту на U-21. Аргентина выбила Сербию с ЧМ по баскетболу. Презентация Apple.

  • 1

    В НКРЭКУ говорят о неизбежности повышения цен на электроэнергию.

    Украина неизбежно столкнется с необходимостью прекратить перекрестное субсидирование и повысить тариф на электроэнергию для населения, поскольку именно этот механизм вносит дисбаланс на рынке и способствуют росту стоимости электричества для небытовых потребителей.

  • 2

    Рада приняла за основу законопроект, которым намерены ввести контрактную госслужбу.

    Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти (№1066), которым предлагается ввести возможность прохождения государственной службы по контракту.

  • 3

    В Раде снова будет действовать межфракционное объединение "Равные возможности".

    Сопредседателями стали народные депутаты от фракции "Слуга народа" Марина Бардина и Алексей Жмеренецкий, от "Европейской солидарности" - Мария Ионова, от фракции "Голос" - Инна Совсун и заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

  • 4

    Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

    По словам президента, имя нового советника по национальной безопасности будет объявлено на следующей неделе.

  • 5

    Стоимость сигарет с принятием законопроекта №1210 может возрасти в 2,5-3 раза с начала 2020г.

    Принятие законопроекта №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" от 30 августа предусматривает рост ставки акцизного налога на сигареты в 2,5 раза, что приведет к росту цен 2,5-3 раза - до 80-100 грн за пачку сигарет с 1 января 2020 года.

  • 6

    Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)

     

    Сборная Украины в товарищеском поединке встречалась со сборной Нигерии. Матч проходил на стадионе "Днепр-Арена".

    Молодежная сборная Украины не испытала проблем в поединке против сборной Мальты.

     

    Сборная Украины U-21 реабилитировалась за поражение Финляндии U-21 и разгромила одногодок из Мальты.

  • 7

    Аргентина сделала громкий апсет, обыграв сборную Сербии в четвертьфинале Чемпионата мира.

    Сборная Аргентины смела нанести поражения Сербам в четвертьфинале Чемпионата мира по баскетболу и выбила их с борьбы за золотые медали. К слову, именно сербы считались главным конкурентом США в борьбе за золотые медали.

  • 8

    Легендарному экс-форварду Барселоны и Манчестер Юнайтед Златану Ибрагимовичу установят памятник в Швеции.

    Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович удостоится памятника в родной Швеции.

  • 9

    Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания

    10 августа прошла ежегодная осенняя презентация Apple 2019, где было представлено ряд новинок компании.

  • 10

    Уже несколько месяцев покупатели ожидают от компании Tesla детальной информации о дате выхода пикапа, и вот Илон Маск назвал возможные даты.

    Во время презентации автомобиля Model Y Илон Маск подтвердил, что электрокар находится на стадии разработки, а теперь намекнул на возможную дату презентации автомобиля.

  • 11

    Нейросеть научили преобразовывать изображение в музыку.

    Исследователи из Амстердамского университета представили нейросеть, способную соотносить визуальные ощущения со звуками — и превращать картины в музыку

  • 12

    Представитель нового вид птерозавров оказался одним из крупнейших летающих животных в истории.

    Палеонтологи восстановили по останкам новый вид птерозавров-аждархид — его представители были одними из крупнейших летающих животных в истории. Вид получил название Cryodrakon boreas, что переводится как "холодный дракон северных ветров".

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Верховная Рада, Apple, Баскетбол, Электроэнергия, Сигареты, Футбол, Tesla, U-21, Равные возможности, Джон Болтон, Украина - Нигерия, Перезагрузка рады.
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