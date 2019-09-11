Главные новости 10 сентября: перезагрузка власти, увольнение Болтона, презентация Apple и матч Украина - Нигерия

1 В НКРЭКУ говорят о неизбежности повышения цен на электроэнергию. Украина неизбежно столкнется с необходимостью прекратить перекрестное субсидирование и повысить тариф на электроэнергию для населения, поскольку именно этот механизм вносит дисбаланс на рынке и способствуют росту стоимости электричества для небытовых потребителей.

2 Рада приняла за основу законопроект, которым намерены ввести контрактную госслужбу. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти (№1066), которым предлагается ввести возможность прохождения государственной службы по контракту.

3 В Раде снова будет действовать межфракционное объединение "Равные возможности". Сопредседателями стали народные депутаты от фракции "Слуга народа" Марина Бардина и Алексей Жмеренецкий, от "Европейской солидарности" - Мария Ионова, от фракции "Голос" - Инна Совсун и заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

4 Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. По словам президента, имя нового советника по национальной безопасности будет объявлено на следующей неделе.

5 Стоимость сигарет с принятием законопроекта №1210 может возрасти в 2,5-3 раза с начала 2020г. Принятие законопроекта №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" от 30 августа предусматривает рост ставки акцизного налога на сигареты в 2,5 раза, что приведет к росту цен 2,5-3 раза - до 80-100 грн за пачку сигарет с 1 января 2020 года.

6 Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео) Сборная Украины в товарищеском поединке встречалась со сборной Нигерии. Матч проходил на стадионе "Днепр-Арена". Молодежная сборная Украины не испытала проблем в поединке против сборной Мальты. Сборная Украины U-21 реабилитировалась за поражение Финляндии U-21 и разгромила одногодок из Мальты.

7 Аргентина сделала громкий апсет, обыграв сборную Сербии в четвертьфинале Чемпионата мира. Сборная Аргентины смела нанести поражения Сербам в четвертьфинале Чемпионата мира по баскетболу и выбила их с борьбы за золотые медали. К слову, именно сербы считались главным конкурентом США в борьбе за золотые медали.

8 Легендарному экс-форварду Барселоны и Манчестер Юнайтед Златану Ибрагимовичу установят памятник в Швеции. Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович удостоится памятника в родной Швеции.

9 Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания 10 августа прошла ежегодная осенняя презентация Apple 2019, где было представлено ряд новинок компании.

10 Уже несколько месяцев покупатели ожидают от компании Tesla детальной информации о дате выхода пикапа, и вот Илон Маск назвал возможные даты. Во время презентации автомобиля Model Y Илон Маск подтвердил, что электрокар находится на стадии разработки, а теперь намекнул на возможную дату презентации автомобиля.