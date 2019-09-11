Главные новости 10 сентября: перезагрузка власти, увольнение Болтона, презентация Apple и матч Украина - Нигерия

В НКРЭКУ говорят о неизбежности повышения цен на электроэнергию.
Украина неизбежно столкнется с необходимостью прекратить перекрестное субсидирование и повысить тариф на электроэнергию для населения, поскольку именно этот механизм вносит дисбаланс на рынке и способствуют росту стоимости электричества для небытовых потребителей.
Рада приняла за основу законопроект, которым намерены ввести контрактную госслужбу.
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти (№1066), которым предлагается ввести возможность прохождения государственной службы по контракту.
В Раде снова будет действовать межфракционное объединение "Равные возможности".
Сопредседателями стали народные депутаты от фракции "Слуга народа" Марина Бардина и Алексей Жмеренецкий, от "Европейской солидарности" - Мария Ионова, от фракции "Голос" - Инна Совсун и заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.
Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.
По словам президента, имя нового советника по национальной безопасности будет объявлено на следующей неделе.
Стоимость сигарет с принятием законопроекта №1210 может возрасти в 2,5-3 раза с начала 2020г.
Принятие законопроекта №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" от 30 августа предусматривает рост ставки акцизного налога на сигареты в 2,5 раза, что приведет к росту цен 2,5-3 раза - до 80-100 грн за пачку сигарет с 1 января 2020 года.
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Сборная Украины в товарищеском поединке встречалась со сборной Нигерии. Матч проходил на стадионе "Днепр-Арена".
Молодежная сборная Украины не испытала проблем в поединке против сборной Мальты.
Сборная Украины U-21 реабилитировалась за поражение Финляндии U-21 и разгромила одногодок из Мальты.
Аргентина сделала громкий апсет, обыграв сборную Сербии в четвертьфинале Чемпионата мира.
Сборная Аргентины смела нанести поражения Сербам в четвертьфинале Чемпионата мира по баскетболу и выбила их с борьбы за золотые медали. К слову, именно сербы считались главным конкурентом США в борьбе за золотые медали.
Легендарному экс-форварду Барселоны и Манчестер Юнайтед Златану Ибрагимовичу установят памятник в Швеции.
Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович удостоится памятника в родной Швеции.
Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания
10 августа прошла ежегодная осенняя презентация Apple 2019, где было представлено ряд новинок компании.
Уже несколько месяцев покупатели ожидают от компании Tesla детальной информации о дате выхода пикапа, и вот Илон Маск назвал возможные даты.
Во время презентации автомобиля Model Y Илон Маск подтвердил, что электрокар находится на стадии разработки, а теперь намекнул на возможную дату презентации автомобиля.
Нейросеть научили преобразовывать изображение в музыку.
Исследователи из Амстердамского университета представили нейросеть, способную соотносить визуальные ощущения со звуками — и превращать картины в музыку.
Представитель нового вид птерозавров оказался одним из крупнейших летающих животных в истории.
Палеонтологи восстановили по останкам новый вид птерозавров-аждархид — его представители были одними из крупнейших летающих животных в истории. Вид получил название Cryodrakon boreas, что переводится как "холодный дракон северных ветров".