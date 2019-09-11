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Полиция Лондона: Наезд на Гонтареву несчастный случай

Полиция Лондона: Наезд на Гонтареву несчастный случай
12:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Правоохранители Лондона не нашли умышленности или подозрений в случае наезда авто на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.

Лондонские полицейские не обнаружили никаких подозрительных обстоятельств наезда авто на бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву 30 августа. Об этом информирует theБабелю со ссылкой на комментарий полиции.

Правоохранители, в частности, сообщили, что водитель автомобиля Монир Малик, который совершил нарушение, с места происшествия не скрылся. Его допросили, однако не задерживали, поскольку не обнаружили «никаких подозрительных обстоятельств» инцидента.

В ночь на 5 сентября в центре Киева сожгли элитную машину невестки Гонтаревой. А 30 августа Гонтареву в центре Лондона сбила машина. Она получила серьезные травмы.

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Вскоре в НБУ заявили, что ряд последних инцидентов с Валерией Гонтаревою и ее семьей может свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на нее.

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НБУ, Полиция, Лондон, Валерия Гонтарева.
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