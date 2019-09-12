Оптимистичная молодежь: Украинцы продолжают доверять Зеленскому

Новости Украины:Более 70% украинцев довольны деятельностью Зеленского и 55% считают, что Украина движется в правильном направлении.

Более 70% украинцев довольны деятельностью Владимира Зеленского на посту президента и больше половины населения считает, что Украина движется в правильном направлении.

Об этом говорится в переданных корреспонденту результатах опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в сентябре.

Согласно результатам опроса, 55% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 18% - в неправильном, 26% - не определились по этому вопросу.

"Лучше всего оценивают направление развития страны на западе и юге, относительно хуже - в центре и на востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели "Слуги народа". Зато относительно больше пессимизма наблюдается среди старших сторонников партий "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", - отмечают социологи.

Кроме того, указывается, что 71% опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 11% - противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему. По сравнению с июлем этого года уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в полтора раза.

Также 29% положительно оценивают работу главы правительства Алексея Гончарука, с другой стороны 11% - отрицательно. Две трети еще не смогли дать оценок новому премьер-министру.

Работой новоизбранной Верховной Рады довольны 39% респондентов, недовольны - 16%. Затруднились оценить - 45%.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сегодня сообщил, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата ещё определяется.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии.

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