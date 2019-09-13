Именины (День Ангела) Дмитрия: значение имени и поздравления

Имя Дмитрий – распространенное русское имя греческого происхождения, означающее "посвященный богине Деметре". Деметра – древнегреческая богиня земли и плодородия, поэтому имени Дмитрий часто дают значение "земледелец".
Народные формы имени Дмитрий в русском языке: Митрий, Митрей. Женская форма имени, употребляется не часто – Деметра, Димитрия, Деметрия. Уменьшительно-ласкательное обращение Миха также используется и для обращения к Михаилу.
Каждый раз, когда вы узнаете, что ваш новый знакомый носит имя Дмитрий, знайте, что перед вами стоит необычайно добрый, активный и имеющий волю к жизни человек. Хотя в жизни Дмитрия сложно сломить, он может замкнуться в себе под грузом навалившихся проблем. Он не в состоянии войти в положение другого человека и может быть излишне суровым. На все события Дмитрий смотрит "со своей колокольни", и в случае, если происходящее ему не нравится, реакция Дмитрия может быть слишком взрывной.
Дмитрий верен дружбе, но жить с ним непросто. С ним можно долго общаться на расстоянии, но сильная воля и упрямство не дадут покоя в домашней обстановке. Для матерей Дмитрий – воплощение их мечтаний и объект для баловства.
Дмитрий также быстро влюбляется, как и остывает. В отношениях он смело идет к намеченной цели и часто достигает успеха. Но за успехами в жизни этого мужчины, как правило, следуют неудачи, после взлетов – падения. Стабильность не свойственна мужчинам с этим именем.
В делах Дмитрий опирается на логику и совершенно забывает о дипломатии. Он готов идти на риск, его главная цель – быть лучшим, не дать себя превзойти. Хотя Дмитрий не лишен интуиции, но порой о ней забывает. его главный помощник в делах – его холодный и рациональный ум.
Поздравления
Тебя, Дмитрий, поздравляю
И желаю, чтоб судьба
На добро и на удачу
Для тебя была щедра.
Чтоб подарки раздавала
И направо, и налево,
Что бы был ты королем
И любил, чтоб королеву.
На тебя, чтоб с восхищением
Весь огромный мир взирал,
На вершине мира, Дмитрий,
Чтобы гордо ты стоял.
День наполнен радостью,
Птиц веселым пением,
Принимай-ка, Дмитрий
Наши поздравления.
Будь здоровым, словно дуб
И как Крез богатым,
Чтоб успеху и удаче
Стал ты младшим братом.
Радость станет пусть сестрой,
А любовь — женою,
И карьера станет пусть
Любимою роднею.
Чтоб звенели счастья
Радостные струны,
Чтоб ты был по жизни
Баловнем фортуны.
Дмитрий, Дима, поздравляю,
С твоим праздником тебя,
Будь успешным, важным самым,
В гору пусть идут дела!
Ярких красок и улыбок,
Пожелать хочу тебе,
Чтоб не совершать ошибок,
Не случаться, чтоб беде!
Сегодня праздник отмечает Дмитрий,
его и буду поздравлять,
Желать хочу здоровья, мира,
Поддержку близких ощущать!
Чтобы мечты всегда сбывались,
Чтобы достаток в доме был,
Чтобы плохое забывалось,
Чтоб мир в итоге покорил!
Экспрессивный, яркий, утонченный,
Ты славишься своею добротой,
Ты милый, интересный и хороший,
Упрямый ты слегка порой.
Димуль, сегодня я желаю,
Тебе удачи, мирных дней,
Успеха, легкости, здоровья,
Чтоб жил ты только, веселей.
Дмитрий — знатный мастер и умелец.
Известно многим, Дима славный перец.
Всегда при деле, не простак —
Турист, охотник и рыбак.
Любимый сын, отец и брат,
Друзьям душевно Дима рад.
И поздравок наш, он оценит,
А мы не подведем, пусть верит.
Сколько Дмитриев мы знаем —
Самый яркий ты из них.
Тебя, Дима, поздравляем
И подарим этот стих.
Имя твердое мужское
Повлияло на твой нрав:
Можешь управлять страною —
Ты умен, активен, брав.
Так удача пускай в руки
Сама прыгает к тебе,
Чтоб не знать печали, скуки,
Чтоб успешным быть в судьбе.
Сколько Дмитриев мы знаем —
Самый яркий ты из них.
Тебя, Дима, поздравляем
И подарим этот стих.
Имя твердое мужское
Повлияло на твой нрав:
Можешь управлять страною —
Ты умен, активен, брав.
Так удача пускай в руки
Сама прыгает к тебе,
Чтоб не знать печали, скуки,
Чтоб успешным быть в судьбе.
Дима, с праздником тебя!
Я желаю счастья.
Будь веселым, и тогда
Все уйдут ненастья.
Пусть успех к тебе придет,
Чтоб всего добился.
Радость пусть в душе живет,
И чтоб ты влюбился!
Пусть будут дела в неизменном порядке,
Работа идет удивительно гладко.
Все станешь иметь, что впрямь необходимо,
И будет доволен и радостен, Дима!
Общайся с друзьями, решай все задачи,
Держи на примете красотку-удачу,
Всегда добивайся во всем результата,
Пусть крепнет любовь, подрастет зарплата!
Как поживаешь, верный друг?
О чем сегодня будут твои мысли?
Надеюсь лишь о том, как вдруг
Исполнятся желания, и круг
Нависших над тобою бед, что тебя грызли,
Рассыпется в песок...
Ты, Дмитрий, был всегда опорой мне,
И я останусь вечно благодарен
Тому, что, будь я хоть в огне,
Всегда ты приходил на помощь мне!
За то, что не пропал в своем обмане...
Прими, прошу, мой скромный поздравок!
Поздравляем тебя мы, Дима,
Ведь сейчас это необходимо!
Ведь сейчас есть решительный повод
Помянуть тебя нам добрым словом.
Будь здоровым, как кони и лоси,
Мы сердечно об этом просим!
Будь силен, как медведи, бизоны,
И забудь о насмешливых взорах.
Уважаемый наш Дмитрий,
С праздником поздравить Вас спешим,
Пожелаем иногда чуток быть хитрым,
Быть друзьям и близким не чужим.
Пусть же, Дмитрий, опыт Ваш бесценный
С каждым годом здорово растет,
Будьте лучшим Вы во всей Вселенной,
Пусть же радость жизнь для Вас несет.