Именины (День Ангела) Дмитрия: значение имени и поздравления

Новости Украины:Дмитрий может быть очень талантлив, умен и сообразителен, но добиться в жизни ничего не сможет, пока не уймет свойственную ему болтливость.

Имя Дмитрий – распространенное русское имя греческого происхождения, означающее "посвященный богине Деметре". Деметра – древнегреческая богиня земли и плодородия, поэтому имени Дмитрий часто дают значение "земледелец".

Народные формы имени Дмитрий в русском языке: Митрий, Митрей. Женская форма имени, употребляется не часто – Деметра, Димитрия, Деметрия. Уменьшительно-ласкательное обращение Миха также используется и для обращения к Михаилу.

Каждый раз, когда вы узнаете, что ваш новый знакомый носит имя Дмитрий, знайте, что перед вами стоит необычайно добрый, активный и имеющий волю к жизни человек. Хотя в жизни Дмитрия сложно сломить, он может замкнуться в себе под грузом навалившихся проблем. Он не в состоянии войти в положение другого человека и может быть излишне суровым. На все события Дмитрий смотрит "со своей колокольни", и в случае, если происходящее ему не нравится, реакция Дмитрия может быть слишком взрывной.

Дмитрий верен дружбе, но жить с ним непросто. С ним можно долго общаться на расстоянии, но сильная воля и упрямство не дадут покоя в домашней обстановке. Для матерей Дмитрий – воплощение их мечтаний и объект для баловства.

Дмитрий также быстро влюбляется, как и остывает. В отношениях он смело идет к намеченной цели и часто достигает успеха. Но за успехами в жизни этого мужчины, как правило, следуют неудачи, после взлетов – падения. Стабильность не свойственна мужчинам с этим именем.

В делах Дмитрий опирается на логику и совершенно забывает о дипломатии. Он готов идти на риск, его главная цель – быть лучшим, не дать себя превзойти. Хотя Дмитрий не лишен интуиции, но порой о ней забывает. его главный помощник в делах – его холодный и рациональный ум.

Поздравления

Тебя, Дмитрий, поздравляю

И желаю, чтоб судьба

На добро и на удачу

Для тебя была щедра.

Чтоб подарки раздавала

И направо, и налево,

Что бы был ты королем

И любил, чтоб королеву.

На тебя, чтоб с восхищением

Весь огромный мир взирал,

На вершине мира, Дмитрий,

Чтобы гордо ты стоял.

День наполнен радостью,

Птиц веселым пением,

Принимай-ка, Дмитрий

Наши поздравления.

Будь здоровым, словно дуб

И как Крез богатым,

Чтоб успеху и удаче

Стал ты младшим братом.

Радость станет пусть сестрой,

А любовь — женою,

И карьера станет пусть

Любимою роднею.

Чтоб звенели счастья

Радостные струны,

Чтоб ты был по жизни

Баловнем фортуны.

Дмитрий, Дима, поздравляю,

С твоим праздником тебя,

Будь успешным, важным самым,

В гору пусть идут дела!

Ярких красок и улыбок,

Пожелать хочу тебе,

Чтоб не совершать ошибок,

Не случаться, чтоб беде!

Сегодня праздник отмечает Дмитрий,

его и буду поздравлять,

Желать хочу здоровья, мира,

Поддержку близких ощущать!

Чтобы мечты всегда сбывались,

Чтобы достаток в доме был,

Чтобы плохое забывалось,

Чтоб мир в итоге покорил!

Экспрессивный, яркий, утонченный,

Ты славишься своею добротой,

Ты милый, интересный и хороший,

Упрямый ты слегка порой.

Димуль, сегодня я желаю,

Тебе удачи, мирных дней,

Успеха, легкости, здоровья,

Чтоб жил ты только, веселей.

Дмитрий — знатный мастер и умелец.

Известно многим, Дима славный перец.

Всегда при деле, не простак —

Турист, охотник и рыбак.

Любимый сын, отец и брат,

Друзьям душевно Дима рад.

И поздравок наш, он оценит,

А мы не подведем, пусть верит.

Сколько Дмитриев мы знаем —

Самый яркий ты из них.

Тебя, Дима, поздравляем

И подарим этот стих.

Имя твердое мужское

Повлияло на твой нрав:

Можешь управлять страною —

Ты умен, активен, брав.

Так удача пускай в руки

Сама прыгает к тебе,

Чтоб не знать печали, скуки,

Чтоб успешным быть в судьбе.

Сколько Дмитриев мы знаем —

Самый яркий ты из них.

Тебя, Дима, поздравляем

И подарим этот стих.

Имя твердое мужское

Повлияло на твой нрав:

Можешь управлять страною —

Ты умен, активен, брав.

Так удача пускай в руки

Сама прыгает к тебе,

Чтоб не знать печали, скуки,

Чтоб успешным быть в судьбе.

Дима, с праздником тебя!

Я желаю счастья.

Будь веселым, и тогда

Все уйдут ненастья.

Пусть успех к тебе придет,

Чтоб всего добился.

Радость пусть в душе живет,

И чтоб ты влюбился!

Пусть будут дела в неизменном порядке,

Работа идет удивительно гладко.

Все станешь иметь, что впрямь необходимо,

И будет доволен и радостен, Дима!

Общайся с друзьями, решай все задачи,

Держи на примете красотку-удачу,

Всегда добивайся во всем результата,

Пусть крепнет любовь, подрастет зарплата!

Как поживаешь, верный друг?

О чем сегодня будут твои мысли?

Надеюсь лишь о том, как вдруг

Исполнятся желания, и круг

Нависших над тобою бед, что тебя грызли,

Рассыпется в песок...

Ты, Дмитрий, был всегда опорой мне,

И я останусь вечно благодарен

Тому, что, будь я хоть в огне,

Всегда ты приходил на помощь мне!

За то, что не пропал в своем обмане...

Прими, прошу, мой скромный поздравок!

Поздравляем тебя мы, Дима,

Ведь сейчас это необходимо!

Ведь сейчас есть решительный повод

Помянуть тебя нам добрым словом.

Будь здоровым, как кони и лоси,

Мы сердечно об этом просим!

Будь силен, как медведи, бизоны,

И забудь о насмешливых взорах.

Уважаемый наш Дмитрий,

С праздником поздравить Вас спешим,

Пожелаем иногда чуток быть хитрым,

Быть друзьям и близким не чужим.

Пусть же, Дмитрий, опыт Ваш бесценный

С каждым годом здорово растет,

Будьте лучшим Вы во всей Вселенной,

Пусть же радость жизнь для Вас несет.