Судно США в Черном море спровоцировало "бурю" в РосСМИ

Новости Украины:Российские пропагандисты убеждены, что США посредством судна USNS Yuma доставляют Украине военный груз.

Сегодня в акваторию Черного моря зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma, российские СМИ выразили обеспокоенность.

Об этом сообщил волонтер Роман Бурко на своей странице в Facebook.

В России считают, что Yuma может нести на своем борту военный груз для Украины.

"В Черное море зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma. Российские СМИ уже "на ушах" и пишут якобы судно "может нести какой-то военный груз для Украины". Но судя по направлению курса, который отображается в MarineTraffic по состоянию на 10:35 15 сентября, судно идет или в грузинский, или в турецкий порты", - написал волонтер.

В частности, как сообщает ТАСС, "Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, которое заходило около 17:30 (по московскому времени) 14 сентября в акваторию Черного моря".

Военные РФ отмечают, что дежурные силы и средства Черноморского флота осуществляют "непрерывное наблюдение за американским судном".

Сегодня стало известно, что через Босфорский пролив в Черное море направляется экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выразжал обеспокоенность милитаризацией оккупированного Россией Крыма и осложненную этим ситуацией в Черном море.

Напомним, Украина хочет объединить водные пути от Черного до Балтийского моря.