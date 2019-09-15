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Судно США в Черном море спровоцировало "бурю" в РосСМИ

Судно США в Черном море спровоцировало "бурю" в РосСМИ
11:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Российские пропагандисты убеждены, что США посредством судна USNS Yuma доставляют Украине военный груз.

Сегодня в акваторию Черного моря зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma, российские СМИ выразили обеспокоенность.

Об этом сообщил волонтер Роман Бурко на своей странице в Facebook.

В России считают, что Yuma может нести на своем борту военный груз для Украины.

"В Черное море зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma. Российские СМИ уже "на ушах" и пишут якобы судно "может нести какой-то военный груз для Украины". Но судя по направлению курса, который отображается в MarineTraffic по состоянию на 10:35 15 сентября, судно идет или в грузинский, или в турецкий порты", - написал волонтер.

США наращивают силы в Черном море: USNS Yuma уже в Босфоре

В частности, как сообщает ТАСС, "Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, которое заходило около 17:30 (по московскому времени) 14 сентября в акваторию Черного моря".

Военные РФ отмечают, что дежурные силы и средства Черноморского флота осуществляют "непрерывное наблюдение за американским судном".

Сегодня стало известно, что через Босфорский пролив в Черное море направляется экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выразжал обеспокоенность милитаризацией оккупированного Россией Крыма и осложненную этим ситуацией в Черном море.

Напомним, Украина хочет объединить водные пути от Черного до Балтийского моря.

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Черное море, ВМС США, РосСМИ, USNS Yuma.
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