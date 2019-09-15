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Оперная сцена в оккупированном Херсонесе возмутила историков

Оперная сцена в оккупированном Херсонесе возмутила историков
12:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Крым. Реалии

Новости Украины:Россияне в оккупированном Крыму организовали конференцию на базе заповедника "Херсонес Таврический".

Историки назвали "издевательством" сооружение оперной сцены на территории заповедного Херсонеса в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Крым. Реалии.

Отмечается, что в Севастополе 13 и 14 сентября состоялись Уваровские Таврические чтения "Древности юга России". Конференция организована на базе историко-археологического заповедника "Херсонес Таврический". Во время мероприятия российские историки призвали сохранять аутентичность археологических объектов. В частности, ученый секретарь Общественной исторической библиотеки Андрей Сазанов назвал "издевательством" построенную российскими властями оперную сцену на территории Херсонеса.

Участники конференции констатировали, что, согласно регламенту ЮНЕСКО, в Херсонесе нужно выполнять план управления объектом, сохранять аутентичность археологического наследия.

Также Сазанов представил доклад об использовании медиатехнологий в археологических музеях. По его словам, ведущие историки из соседней России выступают категорически против превращения исторических и археологических объектов в центры развлечений. Ученый подчеркнул, что историки также выступают против использования в музеях сенсорных экранов, тачскринов и дополненной реальности. Допускается только применение индивидуальных девайсов.

Как отмечается, этим летом на территории Херсонеса оккупационные власти проводили два фестиваля оперы и балета, один из которых посетил президент РФ Владимир Путин. Для мероприятий в заповеднике оборудовали сцену, поставили ограждения и рекламные щиты.

После аннексии Крыма Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, расположенные на территории полуострова. Киев настаивает на принадлежности памятников украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.

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В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе. Также кандидатами на включение в список является Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.

Уваровские чтения проводят в Херсонесе четвертый год. Мероприятию присвоили статус "международной конференции", однако историки из-за рубежа воздерживаются от приезда в Крым и только присылают тезисы докладов.

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Граф Алексей Уваров занимался раскопками на территории Херсонеса в XIX веке. Под его руководством обнаружили один из самых больших в Крыму раннехристианских храмов - Уваровскую базилику.

Напомним, украинские правозащитники провели мониторинг вещания радио в оккупированном Крыме и на его админгранице, выяснив, что российские оккупанты глушат украинское радио.

Ранее Россия в ЮНЕСКО распространяла пропаганду о принадлежности украинского Херсонеса к российскому культурному наследию. 

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Россия, Крым, ЮНЕСКО, Херсонес.
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