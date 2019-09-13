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Информационная изоляция: как Россия глушит украинское радио в Крыму

Информационная изоляция: как Россия глушит украинское радио в Крыму
08:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украинские правозащитники провели мониторинг вещания радио в оккупированном Крыме и на его админгранице.

Минимум в десяти населенных пунктах северного Крыма украинский радиосигнал заблокирован полностью, еще в девяти - частично.

Это подтверждает мониторинг Крымской правозащитной группы (КПГ), проведенный в текущем месяце.

"Представители КПГ с помощью автомагнитол провели мониторинг распространения радиосигнала украинских FM радиостанций в 19 населенных пунктах северного Крыма: города Армянск, Красноперекопск, Джанкой и населенные пункты, расположенные вдоль основных автодорог — Ишунь, Зеленая Нива, Вишневка, Красноармейское, Источное, Новоалександровка, Мартыновка, Соленое Озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Придорожное, Предмостное, Заречное, Овощное, Лобаново, Воинка", - говорится в сообщении КПГ.

В частности, в населенных пунктах Ишунь, Воинка, Завет-Ленинский, Красноармейское слышно только по одной украинской радиостанции.

В Вишневке, Новоолександровке, Источном и Зеленой Ниве - по две, а в Передмостном - шесть украинских радиостанций.

Кроме того, радио "Культура", "Крым.Реалии", "Промінь" и "Армия FM" можно услышать лишь в трех населенных пунктах, "Херсон FM" - в четырех, "Украинское радио", "Люкс FM", "Радио НС" - в двух из 19 исследованных. В одном населенном пункте слышен сигнал радио "Новая Каховка".

Возле КПВВ "Чонгар" на оккупированной территории Крыма можно услышать пять украинских станций: "русское радио", "Промінь", "Армия FM", "Крым.Реалии" и "Херсон FM".

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На частотах "Радио НВ" и "Перец FM" слышно русское радио "Море". Эта станция также вещает на частоте 90,8 МГц. На частоте радио "Хаят" вещает российский "Маяк".

Возле КПВВ "Чаплинка" на оккупированной территории слышен сигнал четырех украинских станций - радио "Культура", "Люкс FM" "Крым.Реалии", "Армия FM", "Промінь".

При этом российское радио "Спутник" вещает вместо "Украинского радио". На трех частотах вместо "Радио НВ" и "Перец FM" вещает радио "Море", а на частоте радио "Промінь" вещают российские "Вести ФМ".

Волну "Херсон FM" заглушает русское радио "Ватан Седаси".

В десяти населенных пунктах (Мартыновка, Соленое Озеро, Ермаково, Придорожное, Заречное, Джанкой, Овощное, Лобаново, Красноперекопск, Армянск) на украинских радиочастотах слышны только российские FM-станции.

Вещание украинских FM со стороны Чаплинки и Чонгара в северном Крыму также перекрывают российские радио "Крым", "Море", "Спутник", "Маяк", "Ватан Седаси" "Вести", захватив частоты радио "Культура", "Перец", "Мейдан", "Хаят", "Промінь" "Украинское радио", "Армия FM", "Радио НВ", "Крым.Реалии", "Херсон FM".

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"Таким образом, российская власть блокирует украинское FM-радиовещания на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и практически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций. При этом власти РФ полностью игнорирует тот факт, что глушение радиосигналов осуждено Международной конвенцией электросвязи в 1947 году и Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году", - заявляют в Крымской правозащитной группе.

Напомним, комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам равенства и недискриминации 12 сентября перенес утверждение проекта доклада по оккупированному Россией Крыму.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что ожидают от заседания комитета призыва к России прекратить оккупацию Крыма.

Ранее сообщалось, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал поднимать вопросы Крыма в публичных обсуждениях.

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Украина, Россия, Крым, Радио, Крымская правозащитная группа, КПГ.
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