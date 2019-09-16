Е-декларации военных прокуроров вернулись в открытый доступ

Новости Украины:Чумак возвратил общий доступ к е-декларациям военных прокуроров.

Замгенпрокурора - главный военный прокурор Украины Виктор Чумак в понедельник отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017г, согласно которому была обеспечена конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры в понедельник.

"Отныне информация о состоянии военных прокуроров станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - сказано в сообщении.

Напомним, 2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил Матиоса с поста замгенпрокурора – главного военного прокурора.

11 сентября Рябошапка назначил бывшего народного депутата Виктора Чумака заместителем Генпрокурора - Главным военным прокурором.