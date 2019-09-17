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Аваков объяснил, почему блокировал вопрос легализации медицинского каннабиса

Аваков объяснил, почему блокировал вопрос легализации медицинского каннабиса
20:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МВД

Новости Украины:Аваков считает, что МВД совместно с другими ведомствами должны наработать единый подход к использованию медицинского каннабиса.

Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и религиозные организации должны наработать единый подход к использованию медицинского каннабиса, и только потом выносить его на обсуждение правительства.

Как сообщили в Департаменте коммуникации МВД, об этом сегодня во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"По вопросу медицинского использования марихуаны. У нас на эту тему нет ни законодательного обеспечения, ни процедуры, ни философии. Прежнее правительство обсуждало его "с голоса", без единого документа. Я проголосовал против, поскольку не понятно, что предлагается. Если этот вопрос вновь будет поднят Министерством здравоохранения, я буду отказывать мотивированно до тех пор, пока мы не выработаем единый конструктивный подход", - сказал Аваков.

Он добавил, что этот вопрос должен обсуждаться профессионально, с участием медиков, МВД, религиозных организаций.

"Для того, чтобы разобраться, где есть та красная линия, за которую мы не можем зайти, в том числе с учетом взятых на себя Украиной обязательств в рамках соответствующих международных договоров. И если мы в правительстве придем к этому вопросу, должно обсуждаться именно общее видение", - сказал министр.

В Департаменте коммуникации МВД отметили, что только за сутки, 12 сентября, полиция в государстве изъяла около 2 тонн каннабиса.

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Как сообщалось ранее, исполняющая обязанности министра здравоохранения в правительстве Владимира Гройсмана Ульяна Супрун поддерживала легализацию медицинского каннабиса в Украине для лечения ряда болезней.

Весной на сайте Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений электронная петиция "Законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины - защитить конституционные права граждан" собрала необходимое количество подписей граждан. Комитет поддержал петицию.

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20 мая в парламенте был зарегистрирован проект закона № 10313 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь", который регулирует использование каннабиса для нужд медицины и науки.

4 сентября министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не исключила, что появится новый законопроект о легализации медицинского каннабиса.

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МВД, Арсен Аваков, Каннабис, Медицинский каннабис.
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