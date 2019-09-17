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Рябошапка о реорганизации Офиса генпрокурора: Есть критический дедлайн

Рябошапка о реорганизации Офиса генпрокурора: Есть критический дедлайн
22:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Рябошапка назвал дедлайн реорганизации Офиса генпрокурора.

Генпрокурор Руслан Рябошапка намерен до конца текущего года осуществить большую часть работ по реорганизации прокуратуры в Офис генпрокурора.

Об этом он сказал во время выступления на Комитете по вопросам правоохранительной деятельности во вторник.

"Для нас критический дедлайн - это Новый год. К концу года мы бы хотели провести львиную долю работы по реорганизации Офиса генерального прокурора, утверждение новой структуры, численности и переформатирование центрального аппарата", - сказал Рябошапка.

Отвечая на вопрос, какие специализированные прокуратуры он планирует создать, Рябошапка отметил, что это будет подразделение, которое будет заниматься расследованием экономических преступлений.

"Другое направление, которое мы для себя определили, - это специализированная прокуратура, но специализация в виде департамента. Это экономика - то, что связано с банками, с государственными предприятиями, экологические преступления категории, котрые наносят вред окружающей среде, связанные с добычей ресурсов - добыча газа, янтарь, лес", - резюмировал генпрокурор.

Кроме того, Рябошапка предлагает ввести ежегодное оценивание работы прокуроров вместо трехлетнего.

"Что касается трехлетнего цикла оценки работы прокуроров, то мне кажется, что это слишком много, слишком долгий период - в течение трех лет наблюдать, оценивать и потом принимать решения", - сказал генпрокурор.

Он считает целесообразным ввести ежегодное оценивание работы прокуроров.

"У нас и на государственной службе такой же подход: ежегодного оценивания. Я думаю, что мы так же могли бы справиться с ежегодной оценкой работы прокуроров", - уточнил генпрокурор.

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Как сообщалось, 10 сентября Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект №1032, который предусматривает реформу прокуратуры.

Законопроект, в частности, предусматривает ликвидацию Главной военной прокуратуры, Генпрокуратура переименовывается в Офис генерального прокурора, а все прокуроры должны пройти переаттестацию. Их количество должно уменьшиться с 15 до 10 тысяч. Также планируется поднять заработную плату прокурорам.

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ГПУ, Руслан Рябошапка, Офис Генпрокурора.
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