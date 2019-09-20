Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы для девушек и женщин

Новости Украины:21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

21 сентября православные и греко-католики отмечают Рождество Пресвятой Богородице в честь рождения Девы Марии. В народе его называют Второй Пречистой. Этот праздник еще называют "осениною" - ведь в этот день по народному календарю наступает осень.

Праздник Второй Пречистой традиционно считается женским праздником, когда женщину принадлежит почитать как продолжательницу рода. Женщины, у которых нет детей, оказывают обед и приглашают бедных - "чтобы молились Богородице за их детей". Такие женщины также заказывают службу Божью в церкви, а после богослужения приглашают людей к себе на обед.

Говорят, что молитвы к Пресвятой Богородице будущих матерей о здоровье и счастье детей, на которых они ждут, в этот день имеют особую силу. В этот день нельзя ничего делать ни на поле, ни по хозяйству.

Его отмечают как праздник настоящей радости. Торжества подкреплялись праздничным застольем. Кроме обязательных рыбных блюд, готовили всевозможные мясные: борщ со свининой или птицей, жаркое с мясом, разнообразную овощи, фаршированную мясной начинкой, голубцы, пироги, блины, вареники. Конечно, многие блюда готовили и из сыра.

На Вторую Пречистую приходится и последний срок заготовки волшебного зелья. Считалось, что собранные между Первой и Второй Пречистыми приворотные травы имели особое свойство привлекать парня к девушке (мужчины к женщине) и наоборот. Потому и были обусловлены последние походы по калину и барвинок. Однако детям запрещали ходить полевыми и лесными дорогами, потому что "там ужи сушатся".

Также с этого дня уже можно было засылать сватов к девушкам. "Пришла Пречистая - принесла сватов нечистая".