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В Украину идут дожди: прогноз погоды на 25-26 сентября

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В Украину идут дожди: прогноз погоды на 25-26 сентября
08:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Синоптики на среду, 25 сентября, прогнозируют сухую прохладную и облачную погоду практически на всей территории Украины.

В Украине в среду, 25 сентября, до +18°, преимущественно без осадков кроме западных регионов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"25 сентября в Украине переменная облачность. Без осадков, только на Прикарпатье и Закарпатье дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 13-18° тепла, в западных областях и в южной части 16-21°", - отмечается в сообщении.

В Киеве 25 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 13-18° тепла.

Знаменательные события в истории: 25 сентября 2019 года

В Киевской области также облачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 13-18° тепла.

Прогноз погоды на среду, 25 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +16...+18, дождь

  • Львов – +17...+19, дождь

  • Ивано-Франковск – +16...+18, дождь

  • Тернополь – +18...+20, небольшой дождь

  • Черновцы – +18...+20, небольшой дождь

  • Хмельницкий – +19...+21, небольшой дождь

  • Луцк – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +17...+19, небольшой дождь

  • Житомир – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +17...+19, небольшой дождь

  • Одесса – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Киев – +14..+16, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды на 25 сентября

Прогноз погоды на 26 сентября

26-27 сентября в Украине облачно с прояснениями. 26 сентября дождь, в восточной части и большинстве южных областей без осадков. 27 сентября ночью, кроме восточной части и большинстве западных областей, днем в южной части и в Карпатах дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, в Одесской области до 14°, 26 сентября на Левобережье (27 сентября на крайнем востоке) 3-8° тепла, 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0 ...-3°; днем в северных областях 11-16° тепла, на остальной территории 13-18°, 26 сентября в южной части, 27 сентября на Закарпатье до 21°.

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака

"25 сентября в большинстве областей Украины еще удержится сухая погода, однако в западных областях придет атмосферный фронт, который принесет дожди. Эти дожди завтра вечером достигнут Винницкой и Житомирской области", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В Украине в октябре наступит классическая осень, солнечные дни будут чередоваться с дождливой погодой.

В южной части Украины сохранится тепло, температура днем будет достигать +22. В северных областях столбики термометров будут колебаться в пределах +5…+7. Синоптики прогнозируют, что октябрь будет богат на осадки. Дни дождливой погоды будут чередоваться с сухими, солнечными, но не жаркими днями. А свою очередь последний месяц осени будет холодным. Первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей могут прийти уже 7 и 8 ноября. После кратковременного прояснения осадки снова вернутся уже в виде мокрого снега. После 15 ноября придет похолодание, вплоть до ночных заморозков.

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Погода, Укргидрометцентр, Осень, Прогноз погоды.
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