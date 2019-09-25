В Украину идут дожди: прогноз погоды на 25-26 сентября

Новости Украины:Синоптики на среду, 25 сентября, прогнозируют сухую прохладную и облачную погоду практически на всей территории Украины.

В Украине в среду, 25 сентября, до +18°, преимущественно без осадков кроме западных регионов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"25 сентября в Украине переменная облачность. Без осадков, только на Прикарпатье и Закарпатье дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 13-18° тепла, в западных областях и в южной части 16-21°", - отмечается в сообщении.

В Киеве 25 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 13-18° тепла.

В Киевской области также облачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 13-18° тепла.

Прогноз погоды на среду, 25 сентября, по Украине:

Ужгород – +16...+18, дождь

Львов – +17...+19, дождь

Ивано-Франковск – +16...+18, дождь

Тернополь – +18...+20, небольшой дождь

Черновцы – +18...+20, небольшой дождь

Хмельницкий – +19...+21, небольшой дождь

Луцк – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Ровно – +17...+19, небольшой дождь

Житомир – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Винница – +17...+19, небольшой дождь

Одесса – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Николаев – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Херсон – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Сумы – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Полтава – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Днепр – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Донецк – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Луганск – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Харьков – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Киев – +14..+16, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды на 25 сентября

Прогноз погоды на 26 сентября

26-27 сентября в Украине облачно с прояснениями. 26 сентября дождь, в восточной части и большинстве южных областей без осадков. 27 сентября ночью, кроме восточной части и большинстве западных областей, днем в южной части и в Карпатах дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, в Одесской области до 14°, 26 сентября на Левобережье (27 сентября на крайнем востоке) 3-8° тепла, 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0 ...-3°; днем в северных областях 11-16° тепла, на остальной территории 13-18°, 26 сентября в южной части, 27 сентября на Закарпатье до 21°.

"25 сентября в большинстве областей Украины еще удержится сухая погода, однако в западных областях придет атмосферный фронт, который принесет дожди. Эти дожди завтра вечером достигнут Винницкой и Житомирской области", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Украине в октябре наступит классическая осень, солнечные дни будут чередоваться с дождливой погодой.

В южной части Украины сохранится тепло, температура днем будет достигать +22. В северных областях столбики термометров будут колебаться в пределах +5…+7. Синоптики прогнозируют, что октябрь будет богат на осадки. Дни дождливой погоды будут чередоваться с сухими, солнечными, но не жаркими днями. А свою очередь последний месяц осени будет холодным. Первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей могут прийти уже 7 и 8 ноября. После кратковременного прояснения осадки снова вернутся уже в виде мокрого снега. После 15 ноября придет похолодание, вплоть до ночных заморозков.