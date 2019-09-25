Пожарная опасность в Украине сохраняется на самом высоком уровне

Новости Украины:Пожарная опасность удержится до 27 сентября.

В течение 25-27 сентября почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"25-27 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, тропический циклон "Хикаа" атакует Оман.

Как сообщалось ранее, ураганный ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов, повредил линии электропередачи в Тбилиси и в городе Рустави в 11 км от грузинской столицы, пострадали два человека, сообщает в субботу Общественное телевидение Грузии.