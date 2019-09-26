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Руководитель Директората Минздрава: Речь идет об откате реформ в здравоохранении

Руководитель Директората Минздрава: Речь идет об откате реформ в здравоохранении
02:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Руководитель Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Украины Ирина Литовченко ответила Михаилу Загрийчуку.

В Министерстве здравоохранения Украины речь не идет о кадровой политике, а об откате двух реформ в ведомстве.

Об этом заявила руководитель Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Украины Ирина Литовченко, информирует Громадське.

"Это реформа здравоохранения и это реформа государственной службы. Потому что государственных служащих набирали, как независимых, аполитичных, профессиональных служащих", – отметила Литовченко.

По ее словам, похожая ситуация касается и других министерств.

"Просто у нас хватило смелости об этом сказать громко. Есть мои коллеги директора из других министерств, которые просто пишут заявления, просто уходят. Им говорят, например, что "не существует такого термина, как стратегическое планирование, для чего нам нужен такой директорат, мы не понимаем чем вы занимаетесь", или находят какие-то другие причины", – подчеркнула руководитель Директората Минздрава.

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Накануне стало известно, что заместитель Министра здравоохранения Михаил Загрийчук предложил написать заявление на увольнение гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой и генеральному директору Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирине Литовченко.

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Минздрав, Михаил Загрийчук, Ирина Литовченко, Оксана Сухорукова.
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