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Бывший первый замглавы СБУ уволен в запас

Бывший первый замглавы СБУ уволен в запас
14:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Демчину в запас.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину в запас СБУ с правом ношения военной формы.

"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №719/2019 от 28 сентября.

Как сообщалось, 18 мая текущего года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил первого замглавы СБУ Демчину.

Напомним, в средине сентября Зеленский отменил указы о присвоении дипломатического ранга Владимиру Арьеву, Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому.

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Как сообщалось ранее, спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер, который является последовательным сторонником продолжения поддержки Украины со стороны Вашингтона и активным участником переговоров с представителями стран "Нормандской четверки", подал в отставку.

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СБУ, Указ, Владимир Зеленский, Павел Демчина.
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