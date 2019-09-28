Бывший первый замглавы СБУ уволен в запас

Новости Украины:Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Демчину в запас.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину в запас СБУ с правом ношения военной формы.

"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №719/2019 от 28 сентября.

Как сообщалось, 18 мая текущего года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил первого замглавы СБУ Демчину.

Напомним, в средине сентября Зеленский отменил указы о присвоении дипломатического ранга Владимиру Арьеву, Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому.

Как сообщалось ранее, спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер, который является последовательным сторонником продолжения поддержки Украины со стороны Вашингтона и активным участником переговоров с представителями стран "Нормандской четверки", подал в отставку.