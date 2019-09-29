Главные события 28 сентября: Отставка Волкера, кораблекрушение в Атлантике и другие

1 Спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер подал в отставку. Спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер, который является последовательным сторонником продолжения поддержки Украины со стороны Вашингтона и активным участником переговоров с представителями стран "Нормандской четверки", подал в отставку.

2 Исчезнувшее в Атлантике судно затонуло. Судно Bourbon Rhode, которое исчезло в Атлантическом океане и на борту которого находились украинцы, затонуло. Об этом сообщил судовладельц Вourbon Group.

3 Журналистское сообщество призвало Мендель извиниться за свое поведение. С таким заявлением выступил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

4 Около 25 тысяч хасидов прибыли в Украину на Рош-ха-Шана. В Украину на празднование Рош ха-Шана прибыло уже около 25 тысяч паломников-хасидов.

5 Украинец Александр Усик получил награду лучшему иностранному боксеру от британского боксерского совета. Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) получил очередную награду. Украинца отметил Британский боксерский совет. По его версии Усик признан лучшим иностранным бойцом года.

6 Ярмоленко снова забил гол - теперь в ворота Борнмута. Вест Хэм сегодня проводил матч в рамках седьмого тура АПЛ — он на выезде противостоял Борнмуту. Молотобойцы добились ничьи со счетом 2:2.

7 Трогательная ситуация произошла на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар). Во время квалификационного забега на 5000 метров спортсмену из Арубы Джонатану Басби стало плохо — он с трудом самостоятельно передвигался. Его соперник из Гвинеи-Бисау Брайм Сункар Дабо подхватил его и, придерживая за руку, помог добраться до финиша.

8 Александр Хацкевич прокомментировал свой уход из киевского клуба. Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич в интервью Вацко Live рассказал о задачах, которые он ставил перед подписанием нового контракта и о причинах увольнения из клуба.

9 Новость о романтических отношениях Брэда Питта и Саты Хари Халса вызвала настоящий шок. Как предполагается 55-летний Брэд Питт встречается с американским дизайнером ювелирных изделий Сатой Хари Халсой. Информация поступила после того, как они посетили ежегодный благотворительный аукцион Silverlake Conservatory of Music в сентябре 2018 года. Их заметили "слишком увлечены разговором" и вместе они выглядели "мило", поскольку сидели рядом и никого не замечали. И только на прошлой неделе обладатель Оскара и дизайнер ювелирных украшений снова попались.

10 Apple TV+ снял сериал "Ради всего человечесва". Стриминговый сервис Apple TV+, который начнет свою работу 1 ноября, опубликовал новый трейлер научно-фантастического сериала "Ради всего человечества" (For All Mankind).

11 Вред соли сравнили с вредом от табака и предложили предупреждать о нем каждого потребителя. Ученые из нескольких различных объединений призвали к тому, чтобы на упаковки соли наносились предупредительные надписи о вреде, который это вещество наносит здоровью, - подобные тем, что размещают на табачных пачках.