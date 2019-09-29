Главные события 28 сентября: Отставка Волкера, кораблекрушение в Атлантике и другие

Спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер подал в отставку.
Спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер, который является последовательным сторонником продолжения поддержки Украины со стороны Вашингтона и активным участником переговоров с представителями стран "Нормандской четверки", подал в отставку.
Исчезнувшее в Атлантике судно затонуло.
Судно Bourbon Rhode, которое исчезло в Атлантическом океане и на борту которого находились украинцы, затонуло. Об этом сообщил судовладельц Вourbon Group.
Журналистское сообщество призвало Мендель извиниться за свое поведение.
С таким заявлением выступил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
Около 25 тысяч хасидов прибыли в Украину на Рош-ха-Шана.
В Украину на празднование Рош ха-Шана прибыло уже около 25 тысяч паломников-хасидов.
Украинец Александр Усик получил награду лучшему иностранному боксеру от британского боксерского совета.
Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) получил очередную награду.
Украинца отметил Британский боксерский совет. По его версии Усик признан лучшим иностранным бойцом года.
Ярмоленко снова забил гол - теперь в ворота Борнмута.
Вест Хэм сегодня проводил матч в рамках седьмого тура АПЛ — он на выезде противостоял Борнмуту. Молотобойцы добились ничьи со счетом 2:2.
Трогательная ситуация произошла на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар).
Во время квалификационного забега на 5000 метров спортсмену из Арубы Джонатану Басби стало плохо — он с трудом самостоятельно передвигался. Его соперник из Гвинеи-Бисау Брайм Сункар Дабо подхватил его и, придерживая за руку, помог добраться до финиша.
Александр Хацкевич прокомментировал свой уход из киевского клуба.
Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич в интервью Вацко Live рассказал о задачах, которые он ставил перед подписанием нового контракта и о причинах увольнения из клуба.
Новость о романтических отношениях Брэда Питта и Саты Хари Халса вызвала настоящий шок.
Как предполагается 55-летний Брэд Питт встречается с американским дизайнером ювелирных изделий Сатой Хари Халсой. Информация поступила после того, как они посетили ежегодный благотворительный аукцион Silverlake Conservatory of Music в сентябре 2018 года. Их заметили "слишком увлечены разговором" и вместе они выглядели "мило", поскольку сидели рядом и никого не замечали. И только на прошлой неделе обладатель Оскара и дизайнер ювелирных украшений снова попались.
Apple TV+ снял сериал "Ради всего человечесва".
Стриминговый сервис Apple TV+, который начнет свою работу 1 ноября, опубликовал новый трейлер научно-фантастического сериала "Ради всего человечества" (For All Mankind).
Вред соли сравнили с вредом от табака и предложили предупреждать о нем каждого потребителя.
Ученые из нескольких различных объединений призвали к тому, чтобы на упаковки соли наносились предупредительные надписи о вреде, который это вещество наносит здоровью, - подобные тем, что размещают на табачных пачках.
На днях внучка Елизаветы II Беатрис обручилась со своим итальянским бойфрендом Эдоардо Мапелли Моцци.
Сразу после официального объявления королевская пара опубликовала серию снимков, которая фанатам монаршей семьи напомнила фотосессию принца Гарри и Меган Маркл, что они сделали после своей помолвки.