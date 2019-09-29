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Главные события 28 сентября: Отставка Волкера, кораблекрушение в Атлантике и другие
07:52 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Курт Волкер уходит в отставку. В Атлантике затонуло судно с украинцами. Журналисты НСЖУ хочет услышать извинения от Мендель. Хасиды прибывают в Украину. Усику дали еще одну награду. Ярмоленко снова забил гол.

  • 1

    Спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер подал в отставку.

    Спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер, который является последовательным сторонником продолжения поддержки Украины со стороны Вашингтона и активным участником переговоров с представителями стран "Нормандской четверки", подал в отставку.

  • 2

    Исчезнувшее в Атлантике судно затонуло.

    Судно Bourbon Rhode, которое исчезло в Атлантическом океане и на борту которого находились украинцы, затонуло. Об этом сообщил судовладельц Вourbon Group.

  • 3

    Журналистское сообщество призвало Мендель извиниться за свое поведение.

    С таким заявлением выступил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

  • 4

    Около 25 тысяч хасидов прибыли в Украину на Рош-ха-Шана.

    В Украину на празднование Рош ха-Шана прибыло уже около 25 тысяч паломников-хасидов.

  • 5

    Украинец Александр Усик получил награду лучшему иностранному боксеру от британского боксерского совета.

     

    Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) получил очередную награду.

    Украинца отметил Британский боксерский совет. По его версии Усик признан лучшим иностранным бойцом года.

  • 6

    Ярмоленко снова забил гол - теперь в ворота Борнмута.

    Вест Хэм сегодня проводил матч в рамках седьмого тура АПЛ — он на выезде противостоял Борнмуту. Молотобойцы добились ничьи со счетом 2:2.

  • 7

    Трогательная ситуация произошла на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар).

    Во время квалификационного забега на 5000 метров спортсмену из Арубы Джонатану Басби стало плохо — он с трудом самостоятельно передвигался. Его соперник из Гвинеи-Бисау Брайм Сункар Дабо подхватил его и, придерживая за руку, помог добраться до финиша.

  • 8

    Александр Хацкевич прокомментировал свой уход из киевского клуба.

    Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич в интервью Вацко Live рассказал о задачах, которые он ставил перед подписанием нового контракта и о причинах увольнения из клуба.

  • 9

    Новость о романтических отношениях Брэда Питта и Саты Хари Халса вызвала настоящий шок.

    Как предполагается 55-летний Брэд Питт встречается с американским дизайнером ювелирных изделий Сатой Хари Халсой. Информация поступила после того, как они посетили ежегодный благотворительный аукцион Silverlake Conservatory of Music в сентябре 2018 года. Их заметили "слишком увлечены разговором" и вместе они выглядели "мило", поскольку сидели рядом и никого не замечали. И только на прошлой неделе обладатель Оскара и дизайнер ювелирных украшений снова попались.

  • 10

    Apple TV+ снял сериал "Ради всего человечесва".

    Стриминговый сервис Apple TV+, который начнет свою работу 1 ноября, опубликовал новый трейлер научно-фантастического сериала "Ради всего человечества" (For All Mankind).

  • 11

    Вред соли сравнили с вредом от табака и предложили предупреждать о нем каждого потребителя.

    Ученые из нескольких различных объединений призвали к тому, чтобы на упаковки соли наносились предупредительные надписи о вреде, который это вещество наносит здоровью, - подобные тем, что размещают на табачных пачках.

  • 12

    На днях внучка Елизаветы II Беатрис обручилась со своим итальянским бойфрендом Эдоардо Мапелли Моцци.

    Сразу после официального объявления королевская пара опубликовала серию снимков, которая фанатам монаршей семьи напомнила фотосессию принца Гарри и Меган Маркл, что они сделали после своей помолвки.

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Брэд Питт, Александр Хацкевич, Атлантический океан, Александр Усик, Рош-Ха-Шана, Курт Волкер, Юлия Мендель, Ради всего человечества, Bourbon Rhode, Сата Хари Халса.
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