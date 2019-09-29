Рош-Ха-Шана 2019: все, что Вы не знали о еврейском Новом годе

Новости Украины:Бывает такое, когда интересно событие, по его поводу возникает много вопросов, но вы стесняетесь их задать, считая наивными и детскими.

О празднике Рош ха-Шана, наверное, слышали большинство жителей Украины. И вряд ли удастся сильно ошибиться, предположив, что у очень многих понимание этого праздника ограничивается лишь Уманью и тысячами хасидов, приезжающих праздновать Новый год в этот украинский город.

А вот дальше возникают как раз вот эти, немного наивные и, может, неловкие вопросы. Например, вот такой:

Почему Рош ха-Шана празднуют осенью?

Новый год - и осень, что достаточно непривычно для тех, у кого подобный праздник ассоциируется с 31 декабря. И все же это именно осень. Рош ха-Шана приходится на начало тишрея - седьмого месяца еврейского календаря.

Главное отличие этого календаря - он лунно-солнечный, а значит - еврейские праздники ежегодно "двигаются" по датам. Первый месяц еврейского календаря, авив (нисан) приходится на март-апрель григорианского календаря, а это значит, что тишрей выпадает на сентябрь-октябрь. Считается, что Бог сотворил мир именно в седьмой месяц. Потому с него и ведется летоисчисление.

В 2019 году евреи празднуют Новый год с 29 сентября по 1 октября. Новый, 5780 год.

Чем отличается Рош ха-Шана от Нового года 31 декабря?

Если коротко, то всем. Еврейский Новый год - это праздник, в первую очередь, переосмысления прожитого и покаяния. С ним связано сотворение первых людей, вкушение запретного плода, чудесное спасение Исаака во время жертвоприношения и другие важные события из библейской истории.

Рош ха-Шана - это и день сотворения мира, и день суда. То есть в день сотворения мира Бог судит этот мир.

В первый вечер Рош ха-Шана принято приветствовать друг друга пожеланием быть вписанным в "Книгу жизни". В эти праздничные дни человек должен вспомнить обо всем, что случилось за год, признаться себе во всех недобрых поступках и искренне раскаяться.

Попробуем это все как-то обобщить. Рош ха-Шана - это возможность "обновить" себя и свои отношения с Богом.

То, что мы видим ежегодно в Умани, - это и есть традиции празднования Рош ха-Шана?

И да, и нет.

Дело вот в чем. В иудаизме, как и в любой другой религии, есть ряд течений. То, что мы ежегодно наблюдаем в Умани, - это традиции евреев-хасидов, последователей Раби Нахмана, который там похоронен. В целом же, конечно, правила разнятся. Как у православных и католиков. Ну, к примеру, остальные иудеи обходятся без паломничества в Умань.

Где-то слышал о шофаре. Это что? Это к Рош ха-Шана относится?

Да, все верно. Шофар - это бараний рог. И с ним связано, пожалуй, самое яркое событие праздника.

Речь идет о глубоко символическом действии - трублении в шофар. Считается, что звук шофара призывает верующих на Божий суд. Однако есть и другие толкования. В частности, еще один вариант - бараний рог напоминает о том агнце, которого Авраам принес в жертву вместо своего сына Исаака (что символизирует готовность верующих к самопожертвованию).

Еще один вариант - звук шофара достигает небес и сбивает с толку сатану, который в этот момент рассказывает Богу обо всех человеческих грехах.

Есть еще один интересный и важный обряд. Он называется ташлих и символизирует избавление от грехов уходящего года. Его суть: верующие собираются на берегу водоема, читают молитвы и вытряхивают в воду крошки из карманов. Таким образом, они как бы скармливают свои грехи рыбам.

Думаю в гости сходить… А что едят на Рош ха-Шана?

Традиционный фрукт в этот праздник - гранат. Как вариант - замена гранатов на яблоки. Кроме того, обязательно наличие меда (чтобы следующий год был сладким).

Частый гость на столе - рыба (которую подают непременно с головой, чтобы "быть во главе, а не в хвосте").

Обязательный гость на столе - хлеб в форме венка, который называется хала. Эта форма означает цикличность времени.

Запрещено есть горькую и кислую пищу, чтобы следующий год не стал годом горести и беды.

Не принято есть орехи. Причина - числовое значения слова "орех" на иврите равно аналогичному значению слова "грех". А о грехе упоминать в эти дни нельзя.

Как поздравить с Рош ха-Шана?

Наиболее известные поздравления:

- "Шана това!", что означает "Хорошего года!"

- "Шана това у-метука!", что означает "Хорошего и сладкого года!"