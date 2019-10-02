Приметы и обряды на 2 октября - День Трофима и Зосима

Новости Украины:2 октября православные христиане почитают память святых мучеников Трофима и Зосима.

Они жили в разные периоды времени, но оба были достойными представителями религии, за что и приняли мученицкую смерть.

Зосима жил примерно в IV веке в одном городе, где было распространено язычество. Однако впоследствии, поверив в Бога, он удалился в пустыню, где соседствовал самыми опасными животными. Однажды Зосиму повстречал правитель Киликии и решил узнать, как ему удается укрощать животных. На это Зосим сказал, что в этом ему помогает веры, а правитель, который был язычником, распорядился предать Зосиму различным мучениям, заставляя его отречься от Бога. Однако появился большой лев, который заставил отпустить Зосиму. Но после этого праведник тут же скончался.

Трофим также пострадал за веру примерно в III веке. В Антиохии проводился языческий праздник, во время которого Трофим вместе со своим другом Саватием стали просить Господа образумить людей. За это из схватили, подвергли пыткам и казнили.

Эти святые считаются покровителями пчеловодов, поэтому со 2 по 10 октября (Савватий-пчеловод) проходит пчелиная девятина. В это время работают на пасеке, собирают мед, подготавливают улья к зимовке.

Некоторые пасечники в этот день устраивали медовый праздник. Они угощали мёдом родственников, друзей и соседей. На столе обязательно присутствовали оладьи, которые перед употреблением макали в свежий мед.

Поэтому этот день, да и всю пчелиную девятину называли лакомый стол. В эти дни утром на голодный желудок нужно съедать по чайной ложке мёда, запив теплой водой. Считалось, что это целительное средство защитит от любых недугов.

При боли в животе старые люди советовали употреблять до завтрака и после ужина растворенный в воде мёд. Примечали, что такой напиток помогает избавиться от тошноты, изжоги, боли в желудке, бессонницы, а ещё придает сил.

2 октября был распространен обычай печь блины и оладьи, а потом угощать ими соседей и родственников. Ели их обычно с медом.

2 октября почитали пчел, ведь из производимого ими воска производят свечи, используемые в церкви. Говорили, что пчелы не жалят праведных людей, а вот, грешники могут от них пострадать.

Молодежь 2 октября устраивала Трофимовские вечерки, во время которых девушки выбирали себе женихов. Легендарные Трофимовские вечерки молодежь в деревнях всегда ждала с нетерпением, зная, что главенствовать за столом сам Услад будет - славянский бог веселья и наслаждений, верный спутник богини любви - Лады.

Что нельзя делать 2 октября в праздник святых Трофима и Зосима:

Лениться. Чем усерднее и результативнее ты будешь работать 2 октября, тем благосклоннее, если верить приметам, к тебе будет судьба. Поэтому постарайся не заниматься прокрастинацией, а сделать максимально большое количество дел за день.

Делать маникюр и педикюр. 2 октября — неблагоприятный день для бьюти-процедур, потому что в этот день высокая опасность пораниться. По этой же причине не стоит в день святых мучеников Трофима и Зосима заниматься ремонтными работами и взаимодействовать с колюще-режущими предметами.

Завидовать. В этот день, как в принципе и в другие дни, не стоит завидовать. Хотя в здоровой белой зависти нет ничего плохого, если она тебя мотивирует и заставляет добиваться новых вершин в карьере, досуге, семье и жизни в целом. Но если зависть для тебя только лишний повод погрустить или облить желчью окружающих, сумевших добиться чего-то большего, то от этого чувства нужно избавляться. Постарайся научиться радоваться успехам других, а если люди специально провоцируют тебя постоянным хвастовством, то просто прекрати общение.

Народные приметы:

Если пчелы леток плотно залепляют, то зима будет холодной.

Южный ветер – к хорошему урожаю озимых в следующем году.

Если листья осины на земле лежат кверху лицом, то зима будет суровая, а если кверху изнанкой – теплая.

Много желудей – к хорошему урожаю хлеба в следующем году.

Теплая и туманная погода – к благоприятной осени.

Гром гремит – зима бесснежная будет.

Если в этот день теплая погода, то улья нужно убирать на 10 октября.

Чтобы весь год было везение, медом нужно угостить нищего.

Если медом ни с кем не поделиться в этот день, то весь год будут одни неудачи.

Также, 2 октября – последний срок сбора грибов-листопадников. Много грибов уже не набрать, но наполнить корзинку можно. Если долгое время стоит сырая погода, грибникам нужно искать склоны и пригорки, обращенные к солнцу.