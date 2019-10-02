НСЖУ называет приговор журналисту Мемедеминову наступлением на свободу слова

Новости Украины:В НСЖУ осуждают приговор вынесенный крымскотатарскому журналисту Нариману Мемедеминову, которого осудили на два года колонии.

Национальный союз журналистов Украины осуждает вынесенный российским судом приговор крымскотатарскому журналисту Нариману Мемедеминову и считает такое решение суда "грубым наступлением на свободу слова".

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Национальный союз журналистов Украины считает грубым наступлением на свободу слова приговор крымскотатарскому общественному журналисту, блоггеру Нариману Мемедеминову, которого российский Южный военный окружной суд Ростова-на-Дону 2 октября приговорил к 2,5 годам лишения свободы по фейковому обвинению в ”публичных призывах к терроризму", - написал он.

Томиленко отметил, что НСЖУ считает Мемедеминова незаконно преследуемым российским судом за его информационную деятельность по освещению событий в оккупированном Крыму, а приговор суда - нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе посредством сети Интернет.

"НСЖУ призывает международные журналистские организации поддержать общественного журналиста Наримана Мемедеминова и потребовать от России снятия с него всех обвинений и отмены приговора", - подчеркнул председатель НСЖУ.

Он также напомнил, что Нацсоюз журналистов неоднократно осуждал судебное преследование крымскотатарского журналиста, а в мае Конгресс Европейской федерации журналистов выразил солидарность с преследуемыми Россией крымскотатарскими общественными журналистами, в частности, Мемедеминовым.

Как сообщалось ранее сегодня российский суд приговорил Мемедеминова к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении, смягчив часть статьи, по которой его обвиняют, ч.2 ст.205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета) на ч.1.

Российские силовики задержали Мемедеминова в конце марта 2018 года. Его обвинили по ч.2 ст.205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета).

Претензии у российских силовиков вызвал видеоблог на YouTube, который Мемедеминов вел с 2013 по 2015 годы. В нем размещены несколько десятков видеороликов с комментариями политических событий и тем, призывами соблюдать нормы ислама и мыслями о российских праздниках: День защитника отечества, Международный женский день, День защиты детей и другие.

27 сентября 2019 года российский обвинитель попросил суд назначить Мемедеминову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима.