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В Америке собираются активно развивать украинский сельский туризм

В Америке собираются активно развивать украинский сельский туризм
18:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Украинский сельский туризм может получить собственный дизайн и сервисы.

Американское агентство по развитию USAID начинает поддержку сельского туризма в Украине - на Закарпатье и на юге страны.

Об этом сообщил представитель программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" Анджей Шафернакер.

"Мы планируем запускать два пилотных проекта - на Бессарабии и Закарпатье, чтобы помогать новым бизнесам развиваться в сфере сельского туризма", – сказал он.

По словам Шафернакера, крупные города Украины преуспели в туризме и даже создали собственный бренд, но туристам не хватает альтернативных активностей.

"Когда туристы приезжают в Киев или Львов, они наслаждаются кафе, ресторанами, магазинами, какими-то достопримечательностями в центре... Но больше им выбирать не из чего. Поэтому USAID действительно хочет вложиться в развитие сельского туризма. Это хорошая альтернатива с большими ожиданиями, для которой можно разработать свой дизайн, свою продукцию и сервисы", - сказал он.

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Поддержка украинского сельского туризма будет осуществляться в рамках пятилетней комплексной программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" с бюджетом в 40 млн грн. Из них 12 млн грн будут выделяться в виде грантов на проекты в сферах туризма, информационных технологий, пищевой промышленности и прочих сферах экономики.

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Киев, Украина, Закарпатье, Туризм, Сельский туризм.
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