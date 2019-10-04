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Военная прокуратура Украины меняет вектор деятельности

Военная прокуратура Украины меняет вектор деятельности
12:18 Сегодня Телеграф Фото: Facebook Чумак

Новости Украины:Виктор Чумак рассказал об изменениях в военной прокуратуре Украины после ряда реформ.

В связи с возросшим негативом со стороны сообщества в отношении военной прокуратуры главный военный прокурор намерен реформировать ведомство.

Об этих планах Виктор Чумак рассказал на брифинге.

По словам Чумака, военная прокуратура впитывала весь негатив обществе в связи с функциями, которые она брала на себя. Для налаживания отношений с обществом прокуратура будет заниматься исключительно вопросами, касающимся военных преступлений, которые связаны с национальной обороной и сферой военно-промышленного комплекса. Главный военный прокурор подчеркнул, что военная прокуратура будет носить специализированный статус.

Кроме этого, Чумак добавил, что прокуроры будут исключительно гражданскими, а их деятельность будет осуществятся в сотрудничестве с Государственным бюро расследований.

Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак

Ранее сообщалось, главный военный прокурор прогнозировал сроки на проведения реформ в ведомстве.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пояснял, почему назначил Виктора Чумака на должность главного военного прокурора, и какие цели перед ним стоят.

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ГБР, Виктор Чумак, ОПК, Военная прокуратура.
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