Отдельные регионы Украины "приморозит": прогнозы синоптиков

Новости Украины:Синоптики предупреждают о заморозках в отдельных областях Украины.

В ближайшие несколько дней в отдельных областях Украины ожидаются заморозки до -6°.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

В частности, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-5°.

7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6°.

Ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3°.

Напомним, в эти выходные во многих регионах Украины пройдут дожди и похолодает.