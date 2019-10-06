Отдельные регионы Украины "приморозит": прогнозы синоптиков

В ближайшие несколько дней в отдельных областях Украины ожидаются заморозки до -6°.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.
В частности, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-5°.
7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6°.
Ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3°.
Напомним, в эти выходные во многих регионах Украины пройдут дожди и похолодает.