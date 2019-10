Глава Представительства ЕС принял участие в киевском марафоне

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маазикас принял участие в 10-м Wizz Air Kyiv City Marathon. Об этом он написал в Twitter.

"Очень хорошо организованный Kyiv City Marathon, удивительная атмосфера на улицах со сторонниками, рок-группами и всем остальным. На этот раз преодолел полумарафон, и это также было непросто. К следующему году потренируюсь лучше, или по крайней мере так надеюсь", - написал дипломат.

Данные в системе марафона свидетельствуют, что Маазикас преодолел полумарафон (21 км) с результатом 2 часа 15 мин. и 9 секунд. Он стал 2525-м в общем зачете.

A very well organised Kyiv City Marathon, amazing atmosphere on the streets with supporters, rock bands and everything. Did half marathon this time around, and even that wasn't easy. Next year better trained, or at least so I hope. pic.twitter.com/5jhaE6vFG6

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) October 6, 2019