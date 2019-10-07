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Понедельник, 07.10.2019
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Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября

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Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября
08:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Преимущественно сухо и прохладно будет в Украине в начале недели.

Сегодня на территорию Украины будет перемещаться холодная преимущественно сухая воздушная масса со стороны северо-востока.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине существенных осадков не прогнозируется, лишь в южной части утром, днем дождь.

Карта осадков 7 октября

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Карта ветров 7 октября

Прогноз погоды на понедельник , 7 октября, по Украине:

  • Ужгород – +11...+13, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +8...+10, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +8...+10, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +7..+9, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +8...+10, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +8...+10, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +7...+9, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +7...+9, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +8...+10, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +8...+10, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +10...+12, дождь

  • Николаев – +11...+13, дождь

  • Херсон – +12...+14, дождь

  • Симферополь – +15...+17, дождь

  • Кропивницкий – +8...+10, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +7...+9, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +7...+9, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +6...+8, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +6...+8, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +8...+10, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +11...+13, дождь

  • Донецк – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +11...+13, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +8...+10,  переменная облачность, без осадков

  • Киев – +7...+9, переменная облачность, без осадков

Погода 7 октября

Температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в западных, северных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, днем 6-11° тепла, в южных и восточных областях 9-14°.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 2-4°, днем температура 1-3° тепла.

В Киеве - без существенных осадков, ночью заморозки воздухе 0-3°, днем 7-9°тепла.

Приметы и обряды на 7 октября - День Феклы Заревницы

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что понедельник в Украине будет холодным.

Народный прогноз погоды 

Много желудей на дубе - к теплой зиме и плодородному (хлебному) лету.

Заревницы малинят (окрашивают в красное) стекла изб.

Гром в этот день предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму.

Если в октябре солнце взошло быстро и светит ярко - погода переменится.

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Погода, Укргидрометцентр, Осень, Дождь, Октябрь, Холод, Прогноз погоды, 7 октября.
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