Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября

Сегодня на территорию Украины будет перемещаться холодная преимущественно сухая воздушная масса со стороны северо-востока.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По всей Украине существенных осадков не прогнозируется, лишь в южной части утром, днем дождь.
Карта осадков 7 октября
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Карта ветров 7 октября
Прогноз погоды на понедельник , 7 октября, по Украине:
Ужгород – +11...+13, переменная облачность, без осадков
Львов – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +7..+9, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Луцк – +7...+9, переменная облачность, без осадков
Ровно – +7...+9, переменная облачность, без осадков
Житомир – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Винница – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Одесса – +10...+12, дождь
Николаев – +11...+13, дождь
Херсон – +12...+14, дождь
Симферополь – +15...+17, дождь
Кропивницкий – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +7...+9, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +7...+9, переменная облачность, без осадков
Сумы – +6...+8, переменная облачность, без осадков
Полтава – +6...+8, переменная облачность, без осадков
Днепр – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +11...+13, дождь
Донецк – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Луганск – +11...+13, переменная облачность, без осадков
Харьков – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Киев – +7...+9, переменная облачность, без осадков
Погода 7 октября
Температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в западных, северных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, днем 6-11° тепла, в южных и восточных областях 9-14°.
В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 2-4°, днем температура 1-3° тепла.
В Киеве - без существенных осадков, ночью заморозки воздухе 0-3°, днем 7-9°тепла.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что понедельник в Украине будет холодным.
Народный прогноз погоды
Много желудей на дубе - к теплой зиме и плодородному (хлебному) лету.
Заревницы малинят (окрашивают в красное) стекла изб.
Гром в этот день предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму.
Если в октябре солнце взошло быстро и светит ярко - погода переменится.