Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября

Новости Украины:Преимущественно сухо и прохладно будет в Украине в начале недели.

Сегодня на территорию Украины будет перемещаться холодная преимущественно сухая воздушная масса со стороны северо-востока.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине существенных осадков не прогнозируется, лишь в южной части утром, днем дождь.

Карта осадков 7 октября

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Карта ветров 7 октября

Прогноз погоды на понедельник , 7 октября, по Украине:

Ужгород – +11...+13, переменная облачность, без осадков

Львов – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +7..+9, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Луцк – +7...+9, переменная облачность, без осадков

Ровно – +7...+9, переменная облачность, без осадков

Житомир – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Винница – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Одесса – +10...+12, дождь

Николаев – +11...+13, дождь

Херсон – +12...+14, дождь

Симферополь – +15...+17, дождь

Кропивницкий – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +7...+9, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +7...+9, переменная облачность, без осадков

Сумы – +6...+8, переменная облачность, без осадков

Полтава – +6...+8, переменная облачность, без осадков

Днепр – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +11...+13, дождь

Донецк – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Луганск – +11...+13, переменная облачность, без осадков

Харьков – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Киев – +7...+9, переменная облачность, без осадков

Погода 7 октября

Температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в западных, северных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, днем 6-11° тепла, в южных и восточных областях 9-14°.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 2-4°, днем температура 1-3° тепла.

В Киеве - без существенных осадков, ночью заморозки воздухе 0-3°, днем 7-9°тепла.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что понедельник в Украине будет холодным.

Народный прогноз погоды

Много желудей на дубе - к теплой зиме и плодородному (хлебному) лету.

Заревницы малинят (окрашивают в красное) стекла изб.

Гром в этот день предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму.

Если в октябре солнце взошло быстро и светит ярко - погода переменится.