Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Судебная реформа в Украине: комитет ПАСЕ обратился к Венецианской комиссии
Судебная реформа в Украине: комитет ПАСЕ обратился к Венецианской комиссии
Нобелевская премия по медицине 2019: имена лауреатов
Нобелевская премия по медицине 2019: имена лауреатов
Сборная Украины собралась в Харькове перед матчами отбора Евро-2020
Сборная Украины собралась в Харькове перед матчами отбора Евро-2020
Маленький болельщик: принц Джордж посетил футбольный матч (Фото, Видео)
Маленький болельщик: принц Джордж посетил футбольный матч (Фото, Видео)

Минветеранов формирует группу поддержки осужденных украинских ветеранов

Минветеранов формирует группу поддержки осужденных украинских ветеранов
15:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:При Минветеранов сформирована группа для поддержки осужденных и обвиняемых в совершении преступлений ветеранов.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сообщает, что при ведомстве сформирована ситуативная группа по поддержке и помощи осужденным украинским ветеранам и тем, которые находятся под следствием.

"Я сейчас активно включилась в процесс лоббирования эффективной программы психосоциальной адаптации. Именно поэтому мы сформировали ситуативную группу по поддержке и помощи осужденным украинским ветеранам и тем, которые находятся под следствием. И вопрос не в оправдании поступка, а в преодолении последствия стрессовых расстройств, их профилактики", - написала Коляда в блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда".

Министр подчеркнула, что данная ситуативная группа в составе психологов, юристов, социальных работников будет действовать на постоянной основе, поскольку она допускает, что подобных случаев будет немало.

"Сокращение финансирования программы психосоциальной адаптации, очевидно, приведет к увеличению таких случаев", - добавила Коляда.

Прокуратура закрыла дело о избиении журналистов на свадьбе Луценко

Как пример она привела ситуацию с Алексеем Белько, который угрожал взорвать Мост метро в Киеве, а также с военным 72-й отдельной механизированной бригады Дмитрием Балабухой, которого приговорили к 9 годам заключения за убийство мужчины на остановке общественного транспорта в Киеве.

Кроме того, она добавила, что инициирует возвращение практики проведения психолого-психиатрической судебной экспертизы военными специалистами, которые знают специфику получения и последствий боевой травмы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ветераны, Минветеранов, Оксана Коляда, Алексей Белько.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября
02 Горячие парни: ТОП-15 самых красивых мужчин Аргентины (Фото)
03 Гороскоп на завтра, 7 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Не такая уж и полезная: в каких случаях овсянка может навредить здоровью
05 С возрастом люди спят меньше: названы причины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Всех не запугаете&quot;: Кличко готовит новые иски к &quot;1+1&quot;
"Всех не запугаете": Кличко готовит новые иски к "1+1"
Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября
Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.09 - 06.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Безоговорочный лидер проката: &quot;Джокер&quot; - самый успешный старт картины (Видео)
Безоговорочный лидер кинопроката "Джокер" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь