Вторую Нобелевскую премию дали за открытие экзопланеты (Фото, Видео)

Новости Украины:Нобелевскую премию по физике дали за теоретические открытия в физической космологии и открытие экзопланеты.

В Стокгольме назвали имена лауреатов Нобелевской премии по физике.

Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

Отмечается, что премию получили канадско-американский физик Джеймс Пиблс и швейцарцы Мишель Майор и Дидье Квецол.

Watch the very moment the 2019 Nobel Prize in Physics is announced. Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences.#NobelPrize pic.twitter.com/T9fY4dFdo4 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

Нобелевскую премию 2019 года по физике присудили Джеймсу Пиблсу за теоретические открытия в области физической космологии, а также Мишелю Майору и Дидье Квецолу за открытие новой экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа", - говорится в сообщении.

Мишель Майор и Дидье Квелоц в 1995 году с помощью принципиально нового способа (вычислений) открыли 51 Пегас b. Это первая экзопланета, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце - 51 Пегаса. Астрономам удалось зафиксировать гравитационные колебания вблизи звезды. Благодаря расчетам удалось понять, что эти колебания были вызваны именно вращающейся вокруг звезды экзопланеты.