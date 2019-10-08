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Нобелевская премия по физике 2019: известны имена лауреатов (Фото)
Нобелевская премия по физике 2019: известны имена лауреатов (Фото)

Вторую Нобелевскую премию дали за открытие экзопланеты (Фото, Видео)

Вторую Нобелевскую премию дали за открытие экзопланеты (Фото, Видео)
14:20 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Нобелевскую премию по физике дали за теоретические открытия в физической космологии и открытие экзопланеты.

В Стокгольме назвали имена лауреатов Нобелевской премии по физике.

Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

Отмечается, что премию получили канадско-американский физик Джеймс Пиблс и швейцарцы Мишель Майор и Дидье Квецол.

Нобелевскую премию 2019 года по физике присудили Джеймсу Пиблсу за теоретические открытия в области физической космологии, а также Мишелю Майору и Дидье Квецолу за открытие новой экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа", - говорится в сообщении.

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Мишель Майор и Дидье Квелоц в 1995 году с помощью принципиально нового способа (вычислений) открыли 51 Пегас b. Это первая экзопланета, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце - 51 Пегаса. Астрономам удалось зафиксировать гравитационные колебания вблизи звезды. Благодаря расчетам удалось понять, что эти колебания были вызваны именно вращающейся вокруг звезды экзопланеты.

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Нобелевская премия, Нобелевская премия 2019, Нобелевская премия по физике 2019, Экзопленета, Мишель Майор, Дидье Квецол, Джеймс Пиблс.
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