Вторую Нобелевскую премию дали за открытие экзопланеты (Фото, Видео)

В Стокгольме назвали имена лауреатов Нобелевской премии по физике.

Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

Отмечается, что премию получили канадско-американский физик Джеймс Пиблс и швейцарцы Мишель Майор и Дидье Квецол.

Watch the very moment the 2019 Nobel Prize in Physics is announced.

Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences.#NobelPrize pic.twitter.com/T9fY4dFdo4

