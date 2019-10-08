"Имел свой национальный интерес": Луценко объяснил, почему встречался с адвокатом Трампа

Новости Украины:Луценко говорит, что узнавал у Джулиани, "в какие двери стучать" относительно денег Януковича.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко разговаривал с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани трижды по 2-3 часа.

Об этом он рассказал в интервью радио "Новое время".

Экс-глава ГПУ отметил, что первое предложение от Джулиани встретиться в США поступило ему в конце 2017 года "из-за одного подчиненного". По словам Луценко, он согласился на встречу, поскольку имел "свой национальный интерес".

"С моей стороны, почему я согласился - это было, с моей точки зрения, единственным путем попытаться добиться общего следствия над деньгами организованной преступной группировки [беглого президента - ред.] Януковича, огромная часть из которых, по нашим данным, находится в Соединенных Штатах Америки", - сообщил он.

Согласно утверждению Луценко, он узнавал у Джулиани, "в какие двери можно стучать", чтобы вместе с американскими органами арестовать семь миллиардов долларов - сумму, на которую правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США.

"Мы разговаривали три дня, где-то по два-три часа каждый день. Его интерес, также в один из дней он спрашивал, что я могу рассказать о возможном вмешательстве украинских деятелей в американские выборы 2016 года. Мне кажется, что эти действия очевидны, но они не подпадают под украинский Уголовный кодекс. "Если вдруг они подпадают под американский - начинайте расследование, и мы, согласно международным нормам, предоставим вам или ответы на ваши запросы, или даже можем создать совместную следственную группу", - рассказал бывший руководитель украинской Генпрокуратуры.

Во время встречи на второй день визита в США, по словам Луценко, они с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 Джо Байдена.

"Напомню, что компания Burisma была собственностью бывшего министра правительства Януковича [Николая Злочевского], который, вероятно, заставлял подчиненных выдавать лицензии неустановленным законом способом для своей фирмы. <...> членом правления этой компании стал сначала экс-президент Польши Квасьневский, а вскоре и сын вице-президента Соединенных Штатов Америки Хантер Байден. Ежемесячно они как члены правления получали довольно значительные средства ... <...> Общие выплаты сыну вице-президента Соединенных Штатов составили почти миллион [долларов] ", - заявил Луценко.

Как утверждает экс-руководитель ГПУ, встреча с Джулиани закончилась его словами о том, что украинское законодательство не позволяет расследовать возможный конфликт между американским государством и экс-вице-президентом. В ответ на это адвокат Трампа, по словам Луценко, выразил идею организовать визит главы ГПУ к будущему главы Минюста США.

Как сообщалось, 5 октября издание The New York Times опубликовало статью, в которой говорится, что президент США Дональд Трамп полагался на экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, несмотря на предупреждение дипломатов о его ненадежности, что заложило основу нынешнего скандала с импичментом.

В статье подчеркивается, что команда Трампа, в частности его личный адвокат Рудольф Джулиани, видели в Украине потенциальный источник информации, которая могла бы быть выгодна Трампу и навредить его оппонентам.