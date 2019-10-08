Скачать
Вторник, 08.10.2019
"Имел свой национальный интерес": Луценко объяснил, почему встречался с адвокатом Трампа
"Имел свой национальный интерес": Луценко объяснил, почему встречался с адвокатом Трампа
Загороднюк: Бюджет Минобороны 2020 самый большой в истории
Загороднюк: Бюджет Минобороны 2020 самый большой в истории
Усику нашли нового соперника
Усику нашли нового соперника
Ксения Симонова заняла призовое место на конкурсе Britain's Got Talent (Видео)
Ксения Симонова заняла призовое место на конкурсе Britain's Got Talent (Видео)

"Имел свой национальный интерес": Луценко объяснил, почему встречался с адвокатом Трампа

"Имел свой национальный интерес": Луценко объяснил, почему встречался с адвокатом Трампа
19:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Луценко говорит, что узнавал у Джулиани, "в какие двери стучать" относительно денег Януковича.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко разговаривал с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани трижды по 2-3 часа.

Об этом он рассказал в интервью радио "Новое время".

Экс-глава ГПУ отметил, что первое предложение от Джулиани встретиться в США поступило ему в конце 2017 года "из-за одного подчиненного". По словам Луценко, он согласился на встречу, поскольку имел "свой национальный интерес".

"С моей стороны, почему я согласился - это было, с моей точки зрения, единственным путем попытаться добиться общего следствия над деньгами организованной преступной группировки [беглого президента - ред.] Януковича, огромная часть из которых, по нашим данным, находится в Соединенных Штатах Америки", - сообщил он.

"Украинское дело" Трампа: Белый дом заблокировал слушания ключевого свидетеля

Согласно утверждению Луценко, он узнавал у Джулиани, "в какие двери можно стучать", чтобы вместе с американскими органами арестовать семь миллиардов долларов - сумму, на которую правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США.

"Мы разговаривали три дня, где-то по два-три часа каждый день. Его интерес, также в один из дней он спрашивал, что я могу рассказать о возможном вмешательстве украинских деятелей в американские выборы 2016 года. Мне кажется, что эти действия очевидны, но они не подпадают под украинский Уголовный кодекс. "Если вдруг они подпадают под американский - начинайте расследование, и мы, согласно международным нормам, предоставим вам или ответы на ваши запросы, или даже можем создать совместную следственную группу", - рассказал бывший руководитель украинской Генпрокуратуры.

Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Джулиани пригласили на слушание

Во время встречи на второй день визита в США, по словам Луценко, они с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 Джо Байдена.

"Напомню, что компания Burisma была собственностью бывшего министра правительства Януковича [Николая Злочевского], который, вероятно, заставлял подчиненных выдавать лицензии неустановленным законом способом для своей фирмы. <...> членом правления этой компании стал сначала экс-президент Польши Квасьневский, а вскоре и сын вице-президента Соединенных Штатов Америки Хантер Байден. Ежемесячно они как члены правления получали довольно значительные средства ... <...> Общие выплаты сыну вице-президента Соединенных Штатов составили почти миллион [долларов] ", - заявил Луценко.

"Украинское дело": Конгресс США заинтересовали документы по военной помощи ВСУ

Как утверждает экс-руководитель ГПУ, встреча с Джулиани закончилась его словами о том, что украинское законодательство не позволяет расследовать возможный конфликт между американским государством и экс-вице-президентом. В ответ на это адвокат Трампа, по словам Луценко, выразил идею организовать визит главы ГПУ к будущему главы Минюста США.

Как сообщалось, 5 октября издание The New York Times опубликовало статью, в которой говорится, что президент США Дональд Трамп полагался на экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, несмотря на предупреждение дипломатов о его ненадежности, что заложило основу нынешнего скандала с импичментом.

"Украинский скандал": Волкер вынужден покинуть еще одну должность

В статье подчеркивается, что команда Трампа, в частности его личный адвокат Рудольф Джулиани, видели в Украине потенциальный источник информации, которая могла бы быть выгодна Трампу и навредить его оппонентам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юрий Луценко, Дональд Трамп, Руди Джулиани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского
02 Названы болезни, от которых защищает кофе
03 Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравление
04 Врачи подсказали, как есть майонез без вреда для здоровья
05 Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загороднюк назвал приоритеты Минобороны на следующий год
Загороднюк назвал приоритеты Минобороны на следующий год
Брок сравнил помощь Штатов и ЕС Украине
Брок сравнил помощь Штатов и ЕС Украине
Когда ждать &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на завтра
Когда ждать "бабьего лета": прогноз погоды на завтра
Детское Евровидение 2019: конкурсная песня участницы от Украины (Видео)
Детское Евровидение 2019: конкурсная песня участницы от Украины (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь