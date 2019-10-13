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Вселенский патриарх поздравил прихожан ПЦУ

Вселенский патриарх поздравил прихожан ПЦУ
18:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости Украины:Варфоломей поздравил ПЦУ с признанием Греческой церковью.

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Православную церковь Украины с признанием ее церковью Эллады. Поздравления он передал во время праздничной литургии накануне Покрова Пресвятой Богородицы.

О поздравлениях со стороны Вселенского патриарха сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман.

"Спасибо матери-церкви за постоянную заботу об Украине",– подчеркнул консул.

Напомним, Епископы Греческой церкви признали самостоятельность Православной церкви Украины во время заседания священного синода 12 октября под председательством архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима.

"Грецию и Украину, два наших народа связывают много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества. Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквами Греции и Украины – еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца", – сообщил председатель ПЦУ митрополит Епифаний.

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Отреагировать на признание ПЦУ уже успели в России. Греческой церкви Священный синод Русской православной церкви вскоре "рассмотрит последствия" решения греческой православной церкви о признании Православной церкви Украины.

Риторика россиян неизменна. По словам Балашова, РПЦ будет рассматривать "правомерность присвоения автономии раскольнической церкви в Украине", которая "скажется на мировом православии и межцерковных отношениях Москвы и Афин".

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Варфоломей, ПЦУ, Вселенский патриах.
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