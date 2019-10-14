В Чехии реконструировали памятник украинским воинам времен Первой мировой (Фото)

Новости Украины:В Брно провели открытие обновленного памятника украинским воинам времен Первой мировой войны.

В Брно, втором по величине городе Чехии, открыли реконструированный памятник погибшим украинским воинам времен Первой мировой войны и освободительной борьбы УНР.

Об этом сообщил Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook.

"По случаю Дня защитника Украины открыли в чешском городе Брно реконструированный на средства Украинского государства уникальный памятник возле могил погибших украинских воинов времен Первой мировой войны и освободительной борьбы УНР", - написал посол.

По его словам, торжественная церемония открытия памятника прошла при участии руководства города Брно и украинской общины.

"Продолжаем работу по восстановлению мест украинской памяти в Чехии", - добавил Перебийнис.