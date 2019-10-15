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Организация в короткий срок честных выборов в ОРДЛО невозможна - КиУ

Организация в короткий срок честных выборов в ОРДЛО невозможна - КиУ
10:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В КИУ не видят возможности за короткий период организовать демократические выборы в ОРДЛО.

В общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) не видят возможности за короткий период времени организовать выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые бы отвечали демократическим стандартам.

"Если опираться на критерии честных и демократических выборов, это в первую очередь критерии ОБСЕ, то мы не видим возможности за очень короткий период времени организовать эти выборы, которые бы отвечали демократическим стандартам", - заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель в комментарии во вторник в Киеве.

Он отметил, что для организации нормального избирательного процесса, кроме вопроса освобождения оккупированных территорий, стоит решить ряд организационных вопросов, в частности, вопрос государственного реестра избирателей, который на данной территории пять лет не обновлялся.

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"Мы не знаем, кто избиратели на оккупированной территории, кто из них выехал на территории Российской Федерации. Поэтому, такой сложный документ как реестр избирателей, полноценно возобновить за несколько месяцев времени практически невозможно", - отметил Кошель.

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Также, по его мнению, важным является вопрос доступа к украинским средствам массовой информации, который должен быть обеспечен не только в день выборов, но и на протяжении всего избирательного процесса.

"Поэтому, организовать выборы на весну следующего года, как бы этого не хотелось, это малоосуществимо, так как уже сейчас должны быть все предпосылки к тому, чтобы мог стартовать избирательный процесс", - констатировал глава КИУ.

На уточняющий вопрос, возможно ли успеть организовать выборы в ОРДЛО на осень 2020 года, он отметил, что "это будет зависеть от скорости процессов, относительно возврата контроля над оккупированными территориями".

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"Теоретически мы могли бы говорить о выборах на осень следующего года", - добавил Кошель.

Кроме того, в КИУ выступают против того, что для проведения выборов в ОРДЛО необходим отдельный закон, который будет регулировать избирательный процесс на территории ОРДЛО.

"На сегодня рамки действующего законодательства Украины позволяют провести полноценный избирательный процесс, если мы говорим о свободной работе украинских политических партий, работу украинских медиа, если лидеры политпартий смогут свободно приехать в Луганск и Донецк и проголосовать, то мы не видим оснований, чтобы для этих выборов принимать отдельный закон", - заверяет Кошель.

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Донбасс, КИУ, Комитет избирателей Украины, Алексей Кошель, Выборы на Донбассе, ОРДЛО, Выборы в ОРДЛО.
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