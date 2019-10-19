Нардеп заявил об окончательном признании ПЦУ Элладской церковью

Элладская (Греческая) православная церковь внесла в Диптих имя предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил народный депутат Ростислав Павленко.
"Впервые имя Блаженнейшего Епифания было упомянуто во время Великого входа на Божественной литургии в Салониках, во время сослужения Святейшего Патриарха Вселенского Варфоломея и Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима. Отныне Элладская Церковь вступила в каноническое общение с ПЦУ", - написал Павленко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.
Депутат констатировал: "Признание ПЦУ Церковью Эллады состоялось".
Как сообщалось, 12 октября 2019 года предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил, что внеочередной Собор иерархов Элладской (Греческой) православной церкви принял решение о признании автокефалии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ).
Напомним, в субботу, 12 октября, Греческая церковь объявила свое решение о признании ПЦУ. Из 35 архиереев, присутствовавших на Соборе, ни один не высказался против. Зато заявили, что на них осуществлялось давление со стороны российской церкви.
Порошенко верит, что все православные Церкви признают свою украинскую сестру.