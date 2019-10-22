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Хищения в Нацгвардии: ВАКС избрал меру пресечения Микитасю

Хищения в Нацгвардии: ВАКС избрал меру пресечения Микитасю
22:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Апелляционная палата ВАКС увеличила залог для Микитася с 5,5 до 80 млн грн.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила залог для бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в организации сделки с недвижимостью Национальной гвардии, с 5,5 до 80 млн грн.

После более чем трехчасового пребывания в совещательной комнате, коллегия судей постановила частично удовлетворить ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ, определив размер залога для подсудимого.

Таким образом, сейчас Микитася возьмут под стражу и доставят в следственный изолятор, выйти из которого он сможет только после того, как за него будет внесен соответствующее залог.

Срок действия постановления - до 14 ноября. Обжалованию не подлежит.

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В случае внесения залога Микитась должен будет сдать паспорта, носить электронный браслет, воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по данному делу.

Как сообщалось ранее, 14 мая детективы НАБУ провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии потеряло активы на 81,64 млн грн.

15 мая НАБУ сообщил о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании "Укрбуд" Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

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Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 4,8 млн грн. После внесения средств он вышел из СИЗО.

Майбороде избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчук - в виде залога 1,5 млн грн.

18 июля было сообщено о подозрении четвертому участнику схемы по завладению имуществом Нацгвардии, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации.

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3 октября стало известно, что детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату от группы "Воля народа" Микитасю в организации сделки с недвижимостью Нацгвардии.

4 октября Высший антикорсуд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в размере 5,5 млн грн, 8 октября он был внесен.

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Коррупция, Нацгвардия, Максим Микитась, ВАКС.
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