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Вторник, 22.10.2019
Посол в Германии о признании Голодомора геноцидом: Не МИД ФРГ принимает решение
Посол в Германии о признании Голодомора геноцидом: Не МИД ФРГ принимает решение
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Посол в Германии о признании Голодомора геноцидом: Не МИД ФРГ принимает решение

Посол в Германии о признании Голодомора геноцидом: Не МИД ФРГ принимает решение
22:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Bodmer/merkur.de

Новости Украины:Аргументы немецких скептиков против признания Голодомора геноцидом украинского народа не выдерживают критики.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявляет, что аргументы немецких скептиков против признания Голодомора геноцидом украинского народа не выдерживают серьезной критики.

Об этом дипломат заявил в комментарии УНИАН.

"То, что Бундестаг впервые начал масштабное публичное рассмотрение вопроса о признании Голодомора, это уже сам по себе своеобразный квантовый скачок. Ведь для немецкого политикума и общественности эта болезненная для каждого украинца тема до сих пор остается - давайте быть откровенными с собой - табула раса", - отметил Мельник.

При этом посол считает, что не стоит недооценивать то колоссальное влияние, которое эти парламентские слушания сами по себе будут иметь на общественное мнение в Германии.

"Конечно, сейчас трудно прогнозировать, как будет выглядеть решение Бундестага относительно признания Голодомора. Хочется особо подчеркнуть: именно парламент, а не Министерство иностранных дел ФРГ должен его принять", - подчеркнул Мельник.

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По его словам, на самом деле работа только начинается по рассмотрению петиции о возможности признания Голодомора геноцидом.

"Мы намерены в последующие недели еще больше усилить тесные личные контакты с членами петиционного комитета - причем с представителями всех без исключения фракций, чтобы дать исчерпывающие ответы на все открытые вопросы", - добавил посол.

В то же время Мельник выражает убеждение, что ничто не мешает Бундестагу принять справедливое решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

"Ведь ни один из аргументов скептиков, в частности, во-первых, невозможности временного применения именно термина "геноцид", во-вторых, того, что якобы не только на территории Украины бушевал голод, в-третьих, и главное - о чем мало кто прямо говорит, но часто подразумевает - относительно протестов Кремля и осложнения отношений с России - все это не выдерживает серьезной критики. Поэтому украинская сторона продвигает сейчас ряд идей о следующих шагах, чтобы убедить немецких парламентариев", - сообщил посол.

Признание Голодомора геноцидом: МИД Германии выступает против

Он также заявил, что историческая правда на стороне Украины, а Голодомор непосредственно касается и самой Германии, которая в 1932-33 годах, как свидетельствуют архивы, была прекрасно осведомлена о гигантских масштабах сталинских преступлений в Украине.

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Германия, Голодомор, Геноцид, Андрей Мельник.
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