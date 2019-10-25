Маркарова ответила на информацию о "покупке" ею здания на столичном Подоле

Новости Украины:Маркарова опровергла обвинения "Схем" относительно элитной недвижимости.

Министр финансов Оксана Маркарова заявляет, что не является владелицей здания на столичном Подоле, в котором, в частности, размещается Музей-архив прессы.

Об этом Маркарова написала в Facebook.

"Сегодня уважаемая мной программа "Схемы" вышла с расследованием, из которого можно сделать вывод, несмотря на предоставленные мной комментарии и документы, что помещение, в котором я давно снимаю офис для Музея прессы Вахтанга Кипиани, якобы куплено мной. Это не так", - говорится в сообщении.

Маркарова объяснила: "Покупка Активбанка была моей бизнес-ошибкой задолго до прихода на службу. Работая в секторе Private equity я имела отношение ко многим инвестициям – большинству успешных, но некоторых не очень. Во время короткого владения и управления мной банком до марта 2014 года он не был признан ни проблемным, ни неплатежеспособным. Все вопросы Активбанка уже не раз прокомментированы мной начиная с 2015 года.

Помещение на Подоле было продано в соответствии с законодательством вместе с юридическими компаниями. Я знаю об этой продаже, но не имею к ней никакого отношения, кроме аренды офиса на 6-м этаже. Надеюсь, что весь этот публичный шум не приведет к необходимости искать новое помещение для Музея".

Глава Минфина добавила, что все свое имущество и имущество, принадлежащее ее мужу, указывает в электронных декларациях, зная об "очень придирчивом отношение НАЗК" к ней.

Маркарова также заверила, что готова предоставить любые объяснения правоохранительным органам, "которые решат через эту передачу (программы "Схемы" - ред.) занять меня предоставлением объяснений еще и на эту тему".

"Новая каденция в Минфине - новые расследования. Очень напоминает 2015 год. И как и в 2015 году - опять не о Минфине, а домыслы о моей прежней бизнес-жизни, но как-то слишком много за последние 2 месяца", - добавила руководитель министерства. А также попутно напомнила: "Здание Профсоюзов куплено одной из компаний, которой я тоже владела 10 лет назад, тоже не мое".

Сегодня проект "Схемы" опубликовал материал, в котором утверждается, будто Оксана Маркарова "причастна к выводу из Активбанка накануне его банкротства ценной недвижимости в историческом центре Киева на свою же фирму".