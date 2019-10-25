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Стулику присудили знак отличия за вклад в развитие общественного вещания

Стулику присудили знак отличия за вклад в развитие общественного вещания
07:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Набсовет НОТУ наградил за развитие общественного вещания Давида Стулика.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины присудила знак отличия за вклад в развитие общественного вещания Давиду Стулику, недавно завершившему многолетнюю каденцию пресс-аташе представительства ЕС в Украине

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на секретаря Наблюдательного совета НСТУ Вадима Миського.

"Давид Стулик сделал невероятный вклад в создание и развитие Общественного. Он настоящий друг вещателя, всегда защищал от давления", – сказал Вадим Миськой.

Отмечается, что такое решение Наблюдательный совет принял единогласно на заседании 23 октября.

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Первая подобная награда была присуждена Мортену Энбергу – екс-главе Офиса Совета Европы, который летом завершил свою каденцию в Украине.

Ранее Наблюдательный совет на основании п. 1 ч. 2 ст. 52 Закона "Об акционерных обществах" утвердил Положение о з наке отличия Наблюдательного совета ПАО "НОТУ" за вклад в развитие общественного телевидения и радиовещания.

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Награда, Давид Стулик, НОТУ.
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