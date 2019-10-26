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Суббота, 26.10.2019
Зеленский сэкономит на чиновниках, Загороднюк в НАТО, 1000 грн и другие главные новости 25 октября
Зеленский сэкономит на чиновниках, Загороднюк в НАТО, 1000 грн и другие главные новости 25 октября
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Зеленский сэкономит на чиновниках, Загороднюк в НАТО, 1000 грн и другие главные новости 25 октября

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Зеленский сэкономит на чиновниках, Загороднюк в НАТО, 1000 грн и другие главные новости 25 октября
07:14 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны

Новости Украины:Глава Минобороны посетил штаб-квартиру НАТО: что обсуждалось? Кучма раскритиковал "формулу Штайнмайера". Верховный суд, Разумков и другое.

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Харьков, НАТО, Минобороны, Верховный суд, Леонид Кучма, Формула Штайнмайера, Дмитрий Разумков.
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