Зеленский сэкономит на чиновниках, Загороднюк в НАТО, 1000 грн и другие главные новости 25 октября

2 Кучма - о "формуле Штайнмайера" Так называемая формула Шнайнмаера к миру на Донбассе не приведет, поскольку она не является формулой мира. Об этом в Чернигове, после традиционного вручения стипендий Благотворительного фонда "Украина" лучшим студентам Черниговского национального технологического университета, сказал экс-президент Украины Леонид Кучма.

4 Верховный суд обратился к Зеленскому Верховный суд Украины обращается к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на принятый парламентом в целом закон (№1008) о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского самоуправления.

5 Разумков в Совете Европы Дмитрий Разумков заявил во время выступления на Европейской конференции председателей парламентов государств-членов Совета Европы в г. Страсбург (Франция), что Украина обеспокоена, что Совет Европы "слабо" реагирует на устойчивые тенденции нарушения прав человека в отдельных странах, в частности в России.

6 "Южный поток" без акций Окружной суд Амстердама 23 октября 2019 года арестовал 100% акций "Южного потока" (South Stream Transport BV), который отвечает за строительство и управление "Турецким потоком".

7 Зеленский решил сэкономить на чиновниках Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с руководством правительства и народными депутатами поставил задачу сократить на 10% бюджетные расходы на содержание чиновников.

8 "Укрзализныцю" поделят на 3 части АО "Укрзализныця" планирует завершить разделение на три оператора - грузовой, пассажирский и инфраструктурный - до конца 2021 года.

9 1000 гривень уже можно встретить в обороте С 25 октября НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру.

10 Шпионку депортируют на родину Россиянку Марию Бутину освободили из тюрьмы в США и передали в ведение сотрудников американской иммиграционной службы.

11 Новый-старый президент Боливии Боливийский президент Эво Моралес остается на своей должности - согласно официальным результатам выборов, которые прошли в воскресенье.

12 Украинец обыграл россиянина в финале чемпионата мира по шахматам 20-летний международный гроссмейстер Евгений Штембуляк из Черноморска стал чемпионом мира по шахматам среди категории U20, который проходил в индийском Нью-Дели.

13 Свитолина узнала соперницу Поскольку Элина Свитолина в Чемпионской гонке WTA заняла 8-е место, в соперницы по групповому этапу ей достались теннисистки, которые опережают ее в актуальном мировом рейтинге.

14 "Мисс Украина Вселенная 2019": известно имя победительницы и яркие фото 24 октября, стало известно имя обладательницы почетного титула и короны конкурса красоты "Мисс Украина-Вселенная-2019". Гала-финал прошел поздним вечером в одном из самых фешенебельных отелей в центре столицы.

15 Кинофестиваль "Ukraїna!" Показом фильмов "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича и "Вулкан" Романа Бондарчука в Варшавском кинотеатре Iluzjon стартовал четвертый кинофестиваль "Ukraїna!".

16 Alyosha и Vlad Darwin презентовали новый сингл Дуэт украинской певицы Alyosha и певца Vlad Darwin презентовал первый сингл со своего нового альбома "Золота середина" под названием "Пірнай". Премьера клипа состоялась 25 октября.