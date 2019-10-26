Зеленский сэкономит на чиновниках, Загороднюк в НАТО, 1000 грн и другие главные новости 25 октября

Загороднюк в НАТО
В рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что вступление Украины в НАТО остается ключевым приоритетом военного ведомства.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк также сообщил, что в ходе разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (Jens Stoltenberg) в Брюсселе предложил расширить украинско-натовское сотрудничество и перевести его в более практическую плоскость.
Кучма - о "формуле Штайнмайера"
Так называемая формула Шнайнмаера к миру на Донбассе не приведет, поскольку она не является формулой мира.
Об этом в Чернигове, после традиционного вручения стипендий Благотворительного фонда "Украина" лучшим студентам Черниговского национального технологического университета, сказал экс-президент Украины Леонид Кучма.
Стрельба в Харькове
В Харькове 25 октября днем в результате стрельбы возле супермаркета на улице Клочковской один человек погиб, еще один ранен.
Участник перестрелки возле супермаркета в Харькове, произошедшей сегодня днем, взорвал себя гранатой при попытке задержания его патрульными полицейскими.
Верховный суд обратился к Зеленскому
Верховный суд Украины обращается к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на принятый парламентом в целом закон (№1008) о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского самоуправления.
Разумков в Совете Европы
Дмитрий Разумков заявил во время выступления на Европейской конференции председателей парламентов государств-членов Совета Европы в г. Страсбург (Франция), что Украина обеспокоена, что Совет Европы "слабо" реагирует на устойчивые тенденции нарушения прав человека в отдельных странах, в частности в России.
"Южный поток" без акций
Окружной суд Амстердама 23 октября 2019 года арестовал 100% акций "Южного потока" (South Stream Transport BV), который отвечает за строительство и управление "Турецким потоком".
Зеленский решил сэкономить на чиновниках
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с руководством правительства и народными депутатами поставил задачу сократить на 10% бюджетные расходы на содержание чиновников.
"Укрзализныцю" поделят на 3 части
АО "Укрзализныця" планирует завершить разделение на три оператора - грузовой, пассажирский и инфраструктурный - до конца 2021 года.
1000 гривень уже можно встретить в обороте
С 25 октября НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру.
Шпионку депортируют на родину
Россиянку Марию Бутину освободили из тюрьмы в США и передали в ведение сотрудников американской иммиграционной службы.
Новый-старый президент Боливии
Боливийский президент Эво Моралес остается на своей должности - согласно официальным результатам выборов, которые прошли в воскресенье.
Украинец обыграл россиянина в финале чемпионата мира по шахматам
20-летний международный гроссмейстер Евгений Штембуляк из Черноморска стал чемпионом мира по шахматам среди категории U20, который проходил в индийском Нью-Дели.
Свитолина узнала соперницу
Поскольку Элина Свитолина в Чемпионской гонке WTA заняла 8-е место, в соперницы по групповому этапу ей достались теннисистки, которые опережают ее в актуальном мировом рейтинге.
"Мисс Украина Вселенная 2019": известно имя победительницы и яркие фото
24 октября, стало известно имя обладательницы почетного титула и короны конкурса красоты "Мисс Украина-Вселенная-2019". Гала-финал прошел поздним вечером в одном из самых фешенебельных отелей в центре столицы.
Кинофестиваль "Ukraїna!"
Показом фильмов "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича и "Вулкан" Романа Бондарчука в Варшавском кинотеатре Iluzjon стартовал четвертый кинофестиваль "Ukraїna!".
Alyosha и Vlad Darwin презентовали новый сингл
Дуэт украинской певицы Alyosha и певца Vlad Darwin презентовал первый сингл со своего нового альбома "Золота середина" под названием "Пірнай". Премьера клипа состоялась 25 октября.