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Осужденный к пожизненному заключению убил в поезде нацгвардейца: детали

Осужденный к пожизненному заключению убил в поезде нацгвардейца: детали
21:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Трагедия произошла ночью 25 октября в специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, который двигался в составе пассажирского поезда "Мариуполь-Львов".

Осужденный к пожизненному сроку Дмитрий Бевзюк ночью 25 октября в специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, который двигался в составе пассажирского поезда "Мариуполь-Львов", убил военнослужащего Нацгвардии Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, преступник с целью побега совершил нападение на солдата 1998 года рождения, который от полученных ранений погиб на месте.

"За убийство солдата, а вообще просто еще молодого человека при исполнении своих обязанностей, этому зверю ничего не будет, потому что он и так отбывает пожизненный срок и может убивать, находясь за решеткой, хоть каждый день", - написал Аброськин.

Прокуратура ищет связь между стрельбой в Харькове и убийством Вороненкова

Напомним, трейлер, в котором были найдены тела 39 граждан Китая, 15 октября был арендован в офисе компании Global Trailer Rentals, расположенной в Северной Ирландии.

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Убийство, Вячеслав Аброскин, Нацгвардия, Дмитрий Бевзюк.
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