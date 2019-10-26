Осужденный к пожизненному заключению убил в поезде нацгвардейца: детали

Новости Украины:Трагедия произошла ночью 25 октября в специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, который двигался в составе пассажирского поезда "Мариуполь-Львов".

Осужденный к пожизненному сроку Дмитрий Бевзюк ночью 25 октября в специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, который двигался в составе пассажирского поезда "Мариуполь-Львов", убил военнослужащего Нацгвардии Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, преступник с целью побега совершил нападение на солдата 1998 года рождения, который от полученных ранений погиб на месте.

"За убийство солдата, а вообще просто еще молодого человека при исполнении своих обязанностей, этому зверю ничего не будет, потому что он и так отбывает пожизненный срок и может убивать, находясь за решеткой, хоть каждый день", - написал Аброськин.

Напомним, трейлер, в котором были найдены тела 39 граждан Китая, 15 октября был арендован в офисе компании Global Trailer Rentals, расположенной в Северной Ирландии.