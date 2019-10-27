Тепла не будет: синоптики дали прогноз на начало недели

С ближайших суток погода в Украине будет меняться в худшую сторону.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Ожидается перемещение более прохладного воздуха на Запад страны.
Завтра в западных областях днем пройдет небольшой дождь. В южной части ночью и утром еще местами сохранятся туманы.
Карта осадков 28 октября
Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°, в западных и северных областях 8-13°.
Карта ветров 28 октября
В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 7-9°, днем 11-13°.
Погода 28 октября
Во вторник, 29 октября, в Украине местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью до 1-6° тепла, днем до 5-10°, на юге и востоке еще сравнительно тепло: ночью 4-9°, днем 11-16°.
Погода 29 октября
В Киеве 29 октября местами небольшой дождь, ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью до 4-6° тепла, днем до 7-9°.