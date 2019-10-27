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Тепла не будет: синоптики дали прогноз на начало недели

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Тепла не будет: синоптики дали прогноз на начало недели
13:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В начале грядущей недели на Украину с запада придет похолодание, ожидаются небольшие дожди, туманы рассеются.

С ближайших суток погода в Украине будет меняться в худшую сторону.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ожидается перемещение более прохладного воздуха на Запад страны.

Завтра в западных областях днем пройдет небольшой дождь. В южной части ночью и утром еще местами сохранятся туманы.

Карта осадков 28 октября

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°, в западных и северных областях 8-13°.

Карта ветров 28 октября

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 7-9°, днем 11-13°.

Погода 28 октября

Осень даст о себе знать: прогноз погоды на сегодня

Во вторник, 29 октября, в Украине местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью до 1-6° тепла, днем до 5-10°, на юге и востоке еще сравнительно тепло: ночью 4-9°, днем 11-16°.

Погода 29 октября

В Киеве 29 октября местами небольшой дождь, ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью до 4-6° тепла, днем до 7-9°.

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Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, 27 октября.
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