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Замглавы Минсоцполитики: Содержание "пакета малыша" будет пересмотрено

Замглавы Минсоцполитики: Содержание "пакета малыша" будет пересмотрено
20:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Заместитель министра также указывает, что цена "пакета" останется прежней.

Министерство социальной политики пересмотрит содержание "пакета малыша". Об этом в интревью изданию "Зеркало недели" рассказал заместитель министра Минсоцполитики Олег Коваль.

"Что касается содержания "пакета малыша", он будет пересмотрен. По этому поводу есть разные мнения. В конце ноября - начале декабря мы их все сгруппируем. Цена "пакета" останется прежней - в пределах пяти тысяч гривен. Постановление мы не меняем", - подчеркнул заместитель министра соцполитики.

По его словам, программа "Ответственное родительство" работает с сентября 2018 года. За это время родилось более 320 тыся детей. С сентября 2018 и до конца 2019-го года на реализацию программы потрачено примерно 1,8 миллиарда гривен бюджетных средств, которые были распределены по областным госадминистрациях в субвенции, предназначенной на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью. Эти деньги лежат на казначейских счетах облагосадминистраций, в том числе Донецкой, которая отказалась подписывать договор с UNOPS (управление ООН по обслуживанию проектов). Поэтому, согласно подписанному меморандуму, UNOPS закупал и формировал "пакет малыша" для всех областей, кроме Донецкой, которая контракт на поставку с ними не заключила вообще.

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После этого, как Коваль начал разбираться в этой ситуации, связался с Донецкой областью и поинтересовался, почему они не заключили договор. В результате из Донецкой ОГА прислали справку со ссылкой на уголовное дело в Генпрокуратуре и пошаговое описание всех событий, связанных с нарушением законодательства при формировании и закупке "пакетов малыша". То есть, облгосадминистрация, как государственное учреждение, отказалось заключать соглашение с действующей в Украине международной организацией, которая осуществляет закупки за бюджетным средствам через Prozorro, и не в соответствии с Законом Украины о публичных закупках.

Заместитель министра отметил, что губернатор области заверил, что в случае монетизации этого пилотного проекта они смогут проконтролировать средства, и свести к минимуму возможность нецелевого расходования средств, идущих на ребенка.

"Сейчас идет согласование с Минфином. Оно немного затянулось по объективным причинам, связанным с подготовкой бюджета", - сообщил Коваль.

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По его словам, около месяца назад постановлением Кабмина было создано госучреждение - Центр госзакупок при Prozorro, с которым будет заключен договор на закупку "пакетов малыша".

"Грубо говоря, мы платим им полпроцента комиссионного сбора и перечисляем средства. Сейчас выполняется работа по внесению изменений. Бэби-боксы будут. В проект бюджета средства заложены примерно в том же объеме", - заявил чиновник.

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В министерстве планируют провести два тендера: один - на закупку "пакетов", второй - на логистику. В тендере смогут принять участие "Укрпочта" и негосударственные почтовые службы, которые могут организовать своевременную доставку и хранение.

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Минсоцполитики, Олег Коваль, Пакет малыша, Бэби-бокс.
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