Приметы и обряды на 28 октября – Евфимий осенний

Новости Украины:28 октября православная церковь чтит память преподобного Евфимия Солунского (824-898), который до пострига носил имя Никита.

Традиции на 28 октября

В народном представлении Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает. Зима начинает набирать силу.

С этого дня в дома возвращается кикимора, изгнанная летом, начинает девушкам да бабам мешать. Это существо невидимое, она прядет в избе, сидя на голбце - небольшой пристройке возле русской печи, крыша которой часто используется как лежанка, внутри же находится лестница, ведущая в подполье.

Кикимору обычно представляют существом небольшого роста - крохотной женщиной, девочкой или старушкой. Считается, что она не появляется на улице из боязни быть унесенной ветром.

Становились этими существами умершие или похищенные нечистой силой дети, умершие во сне новорожденные или младенцы, которых случайно придавили (заспали) во сне матери.

Если поймать кикимору и выстричь на ее голове крест, то это существо может вновь стать человеком, но на память о пребывании в обличье духа у него останется уродливая внешность или слабоумие.

Перед бедой она плетет кружева в подполье и дает знать о себе громким стуком коклюшек. Иногда она может "упрясть за хозяйку", но чаще путает, мусолит, рвет и жжет пряжу, которую оставили, не перекрестив, не благословив. Увидеть ее - к несчастью, к переменам в доме. Прядет кикимора чаще всего под праздники, и тогда свист раздается по всей избе, считалось, что прядет она наоборот, то есть сучит нитку не к себе, а от себя. Такие нитки считались сильнейшим оберегом. Невеста накануне свадьбы наотмашь, от себя, пряла суровую нитку - оберег от колдунов. Такая нитка, спряденная до света в Великий четверг, была средством от всех болезней: ею перевязывали руку, ногу или голову, и боль утихала.

Приметы на 28 октября

Лен сушат, мнут, треплют, получают куделю - во всю неделю.

Начали трепать лен, так над ним не стоять.

На Ефима убирают пчел.

Небо вечером чистое, но около луны видны большие круги - будет мороз, а если эти круги красноватые и расплывчатые - возможны снегопад и ветер.

Если солнце всходит, а над ним облако - хорошей погоды не жди.

Если поздней осенью появились комары - будет зима мягкой.

Хорошая погода сохранится, если у неба ясный, чисто-голубой цвет.