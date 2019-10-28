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В ОП обсудили предоставление социальных гарантий добровольцам АТО/ООС

В ОП обсудили предоставление социальных гарантий добровольцам АТО/ООС
22:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В Офисе президента обсудили законопроект о предоставлении социальных гарантий воинам-добровольцам.

В Офисе президента Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам добровольцев - участников боевых действий на востоке Украины.

Как сообщает президентская пресс-служба, в нем приняли участие представители добровольческого движения, волонтеры и народные депутаты.

Участники обсудили законопроект № 2045-1 о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам - участникам АТО и ООС.

Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко отметила, что глава государства определил этот законопроект для рассмотрения Верховной Радой как неотложный.

Председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова подчеркнула, что этот документ подписан представителями трех фракций парламента - "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина".

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"Законопроект признает добровольцев и волонтеров и внедряет механизм, согласно которому людям, которые защитили нашу границу в 2014 году и в начале 2015 года, предоставляется статус участников боевых действий", - сказала она.

По ее словам, в Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поступили предложения ветеранских и волонтерских организаций по законопроекту о статусе добровольцев.

"В частности, предложено не сокращать срок рассмотрения законопроекта, чтобы мы могли совместно с представителями общественных организаций проработать изменения в этот документ ко второму чтению", - отметила председатель комитета.

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Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании парламента 29 октября.

Представитель добровольческого батальона ОУН Станислав Краснов отметил поддержку этого документа.

"Я верю в то, что этот законопроект будет принят как можно скорее, и прошу форсировать этот вопрос. Люди не один год участвовали в боевых действиях, и это несправедливо, что они лишены социальных льгот", - отметил Краснов.

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Коваленко также сообщила, что ведется работа над законопроектом о статусе военных капелланов. Кроме того, готовятся проекты законов о центрах территориального комплектования и о социальной поддержке резервистов.

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АТО, Анна Коваленко, ООС, ОПУ.
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